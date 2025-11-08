Churu News : नवजात शिशु की अस्पताल में ही गला घोंटकर हत्या, गले पर निशान मिलने से मचा हड़कंप

पुलिस के मुताबिक, राजकीय भरतिया अस्पताल में अजीतसर निवासी गुड्डी देवी (40) ने गुरुवार देर रात सामान्य प्रसव में स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया था। प्रसव के बाद मां और बच्चे दोनों को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। रातभर सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन सुबह करीब पांच बजे नवजात का मामा उसे अचेत अवस्था में एनआईसीयू वार्ड में लेकर पहुंचा, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।