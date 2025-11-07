Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

नीरजा मोदी स्कूल मामला : क्या आपने सुनी अमायरा के मम्मी-पापा की पीड़ा ? जेहन में घूम रहे इन सवालों के नहीं मिल रहे जवाब

जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा अमायरा की हुई मौत के मामले में उनके मम्मी-पापा को अब भी कई सवाल खटक रहे हैं। उनके जेहन में ऐसे कई सवाल घूम रहे हैं, जिसका अभी तक कोई सटीक जवाब नहीं मिला है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 07, 2025

Neerja Modi School Case

छात्रा अमायरा के माता-पिता (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। नीरजा मोदी स्कूल में 1 नवंबर को पांचवीं मंजिल से गिरने से हुई मासूम छात्रा अमायरा की मौत को एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन उसके माता-पिता का दर्द अब भी कम नहीं हुआ है। अपनी इकलौती बेटी को खो देने के बाद परिवार न्याय की उम्मीद में लगातार संघर्ष कर रहा है। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन सच छिपा रहा है और अब तक उन्हें उस दिन का सीसीटीवी फुटेज तक नहीं दिखाया गया।

अमायरा की मां शिवानी देव का कहना है कि उन्हें बस इतना चाहिए कि उनकी बेटी को न्याय मिले ताकि किसी और बच्चे के साथ ऐसा हादसा दोबारा न हो। उनका सवाल है कि अगर स्कूल के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो फुटेज दिखाने से इंकार क्यों किया जा रहा है? परिवार का आरोप है कि स्कूल ने शुरू से ही लापरवाही बरती, यहां तक कि अमायरा की बार-बार की गई शिकायतों पर भी ध्यान नहीं दिया गया।

अमायरा के पिता ने क्या कहा?

माता-पिता के अनुसार, अमायरा ने अपनी क्लास टीचर को कई बार बताया था कि कुछ बच्चे उसे बुरे शब्द कहकर परेशान करते हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन ने कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पिता विजय मीणा ने भी प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस दिन हादसा हुआ, उन्हें फोन पर सिर्फ यह बताया गया कि बेटी को चोट लगी है, जबकि असलियत कहीं ज्यादा भयावह थी।

पार्टी में बेहद खुश थी अमायरा

परिवार का कहना है कि घटना से एक दिन पहले स्कूल में हुई पार्टी में अमायरा बेहद खुश थी, फिर अगले दिन ऐसा क्या हुआ कि उसने पांचवीं मंजिल से छलांग लगा दी? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है। परिजन मानते हैं कि यदि स्कूल ने समय रहते कदम उठाए होते, तो शायद आज उनकी बेटी जिंदा होती।

न्याय की उम्मीद में मां-पिता

शिक्षा विभाग ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन अब तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि जांच गहराई से चल रही है और अधिकारियों को समय दिया गया है। वहीं, अमायरा के माता-पिता अब भी पारदर्शी जांच और न्याय की उम्मीद में दिन-रात गुजार रहे हैं, जबकि उनकी आंखों से बहता दर्द यह बता रहा है कि एक परिवार ने अपनी दुनिया खो दी है।

ये भी पढ़ें

जयपुर: अमायरा मौत मामले में क्लासमेट्स का बड़ा खुलासा, ‘वो उस दिन स्कूल नहीं आना चाहती थी’, आज सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट
जयपुर
Jaipur Amyra Death Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Nov 2025 06:23 pm

Published on:

07 Nov 2025 06:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / नीरजा मोदी स्कूल मामला : क्या आपने सुनी अमायरा के मम्मी-पापा की पीड़ा ? जेहन में घूम रहे इन सवालों के नहीं मिल रहे जवाब

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव से 2 बच्चों की हटेगी पाबंदी, सरकार की तैयारी तेज; जल्द आएगा अध्यादेश

Panchayat-body elections in Rajasthan
जयपुर

Cancer Treatment FAQs : कैंसर से जुड़े 11 आम सवाल जिनका जवाब हर मरीज को जानना चाहिए

11 Most Common Cancer Question
स्वास्थ्य

जयपुर की पूर्व मेयर मुनेश गुर्जर की कैसे बढ़ गई 315 फीसदी संपत्ति? ACB की जांच में चौंकाने वाले खुलासे, पति जा चुके हैं जेल

Former Mayor Munesh Gurjar
जयपुर

Farmers Welfare: 6 जिलों के 3,777 गांव अभावग्रस्त घोषित, 8 लाख से अधिक किसानों को राहत मिलेगी

जयपुर

Traffic Rules: राजस्थान में शराब पीकर वाहन चलाने पर लगभग एक हजार चालकों के खिलाफ की कार्रवाई

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.