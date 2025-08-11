Churu : एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चूरू की निशा ने चीन की सिरुई यांग को हराकर जीता स्वर्ण पदक

खेलों में भारत बनेगा आत्मनिर्भर

चूरू जिला मुक्केबाजी संघ (Churu District Boxing Association) अध्यक्ष विवेक कुमार, उपाध्यक्ष मनोज पूनिया, प्रो. दिलीप पूनिया, जोगेंद्र झाझड़िया, प्राचार्य राजकुमार पूनियां तथा रामचंद्र सिह राठौड़ आदि ने भी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि भारत अब खेलों में आत्मनिर्भर बनेगा।द्रोणाचार्य अवार्डी कोच अनूप कुमार ने कहा कि भारतीय महिला बॉक्सिंग में उदीयमान सितारे के रूप निशा मुक्केबाज में उभरी है जो आगे तक जाएगी। नए खिलाड़ियों को इनसे प्रेरणा मिलेगी।