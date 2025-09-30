Churu : पूनम हत्याकांड की जांच से सरदारशहर के लोग नाराज, पुलिस अधीक्षक को दिया ज्ञापन

चूरू. सरदारशहर में पूनम हत्याकांड में चल रहे अनुसंधान सही ढंग से नहीं किए जाने पर नाराज हुए तहसील के लोग सोमवार को चूरू (Churu) आए और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की अपेक्षा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। एसपी को दिए ज्ञापन में बताया कि मृतक पूनम के चाचा रामनिवास की ओर दर्ज करवाए गए आपराधिक प्रकरण में वर्तमान अनुसंधान अधिकारी निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हैं और अपराध में शामिल व्यक्तियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जांच में देरी, पक्षपात करने से सर्वसमाज के लोगों में रोष व्याप्त हो रहा है। ज्ञापन में संघर्ष समिति के निर्णय अनुसार 15 सितंबर को आक्रोश रैली भी निकाल एएसपी को ज्ञापन देकर 7 दिन का समय दिया गया लेकिन 14 दिन बीत गए हैं। फिर भी जांच के बिंदुओं पर अनुसंधान नहीं किया गया।