Churu : टायर फटने से पिकअप पलटी, किशनपुरा के पास हुआ हादसा, दो दर्जन से अधिक श्रद्धालु हुए घायल

सादुलपुर. तहसील किशनपूरा गांव के पास गोगामेडी दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप का अचानक टायर फट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में दो दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की सहायता से घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने एक श्रद्धालुओं की गंभीर हालत देखते हुए चूरू रेफर किया है।
पिकअप में महिलाएं, पुरुष और बच्चे सवार थे। जैसे ही टायर फटा, चालक वाहन को संभाल नहीं सका और गाड़ी सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद वहां चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और पुलिस व एबुलेंस को सूचना दी। घायल श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कई श्रद्धालुओं को हल्की चोटें आई हैं, जबकि कुछ गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
घायल निजी अस्पताल में भर्ती, एक को चूरू किया रेफर
सड़क दुर्घटना में दो दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। सुमन (36), सोनू (22), नितिन (18), सुरेंद्र कुमार (35), मनोज कुमार, वैभव उमर (12), सदा सिंह (50), माया देवी (45), गीता (26), ममता (25), कुलदीप आदि गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा विकास कुमार (24), सर्वेश (45), कर्मपाल (48), अंजलि, आशा, हृदेश गंगा देवी, हरपाई देवी, रजनी, रोहित निवासी बुलंदशहर, अलीगढ़ और उसके आसपास के गांव के लोग हैं। इसके अलावा गंभीर घायल कल्याण सिंह को चूरू रेफर किया गया है। सभी घायल उपचाराधीन हैं।
श्रद्धालु की हुई मौत
ददरेवा मेले से लौट रहे एक श्रद्धालु की पिकअप की टक्कर से मौत हो गई। थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि बलराम सिंह निवासी बिना जिला इटावा (यूपी) ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि वह अपने भाई हरीशचंद्र व परिजनों के साथ पैदल ददरेवा से वापस लौट रहा था। इसी दौरान राजगढ़ की ओर से एक पिकअप को चालक तेज और लापरवाही से चलाता हुआ लाया और गलत साइड में आकर हरीशचंद्र को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने घायल को पहले राजगढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे गंभीर हालत में चूरू रैफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटना का मौका निरीक्षण कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इनका कहना है
सूचना मिलते ही घटना का मौका निरीक्षण किया है। घायलों को अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। शिकायत मिलने पर मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई करेंगे। राजेश कुमार सिहाग, थानाधिकारी सादुलपुर