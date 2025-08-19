Churu : टायर फटने से पिकअप पलटी, किशनपुरा के पास हुआ हादसा, दो दर्जन से अधिक श्रद्धालु हुए घायल

श्रद्धालु की हुई मौत

ददरेवा मेले से लौट रहे एक श्रद्धालु की पिकअप की टक्कर से मौत हो गई। थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि बलराम सिंह निवासी बिना जिला इटावा (यूपी) ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि वह अपने भाई हरीशचंद्र व परिजनों के साथ पैदल ददरेवा से वापस लौट रहा था। इसी दौरान राजगढ़ की ओर से एक पिकअप को चालक तेज और लापरवाही से चलाता हुआ लाया और गलत साइड में आकर हरीशचंद्र को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने घायल को पहले राजगढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे गंभीर हालत में चूरू रैफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटना का मौका निरीक्षण कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।