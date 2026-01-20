20 जनवरी 2026,

मंगलवार

चूरू

Railway News : रेलवे का चूरू-सीकर रूट पांच दिन रहेगा प्रभावित

वहीं, श्रीगंगानगर-बांद्रा एक्सप्रेस (14701) 20 से 23 जनवरी तक तथा बांद्रा–श्रीगंगानगर एक्सप्रेस (14702) 20 से 22 जनवरी तक चूरू की बजाय झुंझुनूं होते हुए संचालित होगी। इसके अलावा चूरू-सीकर पैसेंजर (74860) और सीकर-चूरू पैसेंजर (74859) 20 से 24 जनवरी तक पूरी तरह रद्द रहेगी।

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Jan 20, 2026

Durgapura station Jaipur suddenly changed platform train passengers chaos Railways add extra coaches to 9 pairs trains know names

फाइल फोटो पत्रिका

चूरू. चूरू के सादुलपुर क्षेत्र में रेलवे ट्रैक डबलिंग कार्य के चलते पांच दिन रेल यातायात प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन के अनुसार 19 से 24 जनवरी तक सीकर, चूरू और आसपास के क्षेत्रों से गुजरने वाली कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। इनमें सीकर-चूरू पैसेंजर (74857) 24 जनवरी तक सीकर से प्रतिदिन सुबह 10.30 बजे रवाना होगी।

वहीं, श्रीगंगानगर-बांद्रा एक्सप्रेस (14701) 20 से 23 जनवरी तक तथा बांद्रा–श्रीगंगानगर एक्सप्रेस (14702) 20 से 22 जनवरी तक चूरू की बजाय झुंझुनूं होते हुए संचालित होगी। इसके अलावा चूरू-सीकर पैसेंजर (74860) और सीकर-चूरू पैसेंजर (74859) 20 से 24 जनवरी तक पूरी तरह रद्द रहेगी।

इसी प्रकार जयपुर-चूरू पैसेंजर (74861) 19 से 23 जनवरी तक सीकर तक ही संचालित होगी, जबकि चूरू-जयपुर पैसेंजर (74862) 20 से 24 जनवरी तक सीकर से ही रवाना होगी। इन दोनों ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से चूरू स्टेशन तक नहीं होगा।

Published on:

20 Jan 2026 12:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Railway News : रेलवे का चूरू-सीकर रूट पांच दिन रहेगा प्रभावित

