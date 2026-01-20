Railway News : रेलवे का चूरू-सीकर रूट पांच दिन रहेगा प्रभावित

चूरू. चूरू के सादुलपुर क्षेत्र में रेलवे ट्रैक डबलिंग कार्य के चलते पांच दिन रेल यातायात प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन के अनुसार 19 से 24 जनवरी तक सीकर, चूरू और आसपास के क्षेत्रों से गुजरने वाली कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। इनमें सीकर-चूरू पैसेंजर (74857) 24 जनवरी तक सीकर से प्रतिदिन सुबह 10.30 बजे रवाना होगी।