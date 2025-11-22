Rajasthan : कार व बस की टक्कर में कार में लगी आग, युवक की जिंदा जलने से मौत

रतनगढ़. नेशनल हाइवे 11 पर गुसांईसर फांटा से थोड़ा आगे पेट्रोल पंप के पास बस व कार की टक्कर में कार में आग लग गई जिससे कार सवार एक युवक की जिंदा जल जाने से मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे के वार्ड 14 में रहने वाले ओमप्रकाश (22) पुत्र राजकुमार सोनी रतनगढ़ (Ratangarh) से कार में सवार होकर फतेहपुर (Fatehpur Shekhawati) की तरफ जा रहा था। सामने से आ रही एक निजी बस की कार के सामने से टक्कर हो गई जिससे कार में आग लग गई। युवक को कार से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया और उसकी जलने से मौत हो गई। दुर्घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई और सड़क के दोनों ओर जाम लग गया। सूचना पर सीआई गौरव खिड़िया पुलिस जाप्ते को लेकर मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली।