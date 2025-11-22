Patrika LogoSwitch to English

चूरू

Rajasthan : कार व बस की टक्कर में कार में लगी आग, युवक की जिंदा जलने से मौत

सामने से आ रही एक निजी बस की कार के सामने से टक्कर हो गई जिससे कार में आग लग गई। युवक को कार से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया और उसकी जलने से मौत हो गई।

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Nov 22, 2025

रतनगढ़. नेशनल हाइवे 11 पर गुसांईसर फांटा से थोड़ा आगे पेट्रोल पंप के पास बस व कार की टक्कर में कार में आग लग गई जिससे कार सवार एक युवक की जिंदा जल जाने से मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे के वार्ड 14 में रहने वाले ओमप्रकाश (22) पुत्र राजकुमार सोनी रतनगढ़ (Ratangarh) से कार में सवार होकर फतेहपुर (Fatehpur Shekhawati) की तरफ जा रहा था। सामने से आ रही एक निजी बस की कार के सामने से टक्कर हो गई जिससे कार में आग लग गई। युवक को कार से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया और उसकी जलने से मौत हो गई। दुर्घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई और सड़क के दोनों ओर जाम लग गया। सूचना पर सीआई गौरव खिड़िया पुलिस जाप्ते को लेकर मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली।

मृतक के शव को कार से बाहर निकाला गया और राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया। पुलिस ने हाईवे पर लगे जाम को खुलवाया। पुलिस ने मृतक के परिजनों की ओर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

