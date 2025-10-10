Rajasthan: चूरू में खाद्य सुरक्षा योजना से 1 लाख से ज्यादा लोगों ने खुद हटवाया नाम, जानें क्यों?

जिला रसद अधिकारी अंशुल तिवाड़ी के अनुसार अभी गिव अप 31 अक्टूबर तक चलेगा। शेष रहे लोग स्वेच्छा से नाम वापस ले भी रहे हैं, लेकिन जो इस अवसर को चूक जाएगा और अपात्र होने के बाद भी योजना में बना रहेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग के अनुसार अब ऐसे 458 लोगों को नोटिस दिया गया है जो अपात्र होते हुए भी गिव अप नहीं कर रहे हैं।