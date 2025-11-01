Rajasthan News : शराब ठेका फायरिंग प्रकरण का मास्टरमाइंड कपिल पंडित गिरफ्तार

सादुलपुर. शहर के सांखू फाटक के पास 9 अक्टूबर को शराब ठेके पर हिस्सेदारी लेने और दहशत फैलाने के उद्देश्य से की गई फायरिंग मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड हार्डकोर आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर तीन दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है।
उन्होंने बताया कि मामले में गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड हार्डकोर अपराधी कपिल कुमार शर्मा उर्फ कपिल पंडित निवासी बेवड़, हाल सादुलपुर (Sadulpur) है। कपिल के विरुद्ध हत्या, लूट, फिरौती और अपहरण जैसे दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं।
सिहाग ने बताया कि वर्तमान में कपिल पंडित जिला जेल भिवानी (Bhiwani) (हरियाणा) में एक अन्य आपराधिक प्रकरण में सजा काट रहा था। जेल में रहते हुए उसने अपने साथी विकास उर्फ पोपट निवासी लुहारू के जरिए स्थानीय शराब ठेकेदारों से हिस्सेदारी मांगने और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की साजिश रची थी।
सिहाग ने आगे बताया जांच के दौरान कोर्ट से वारंट प्राप्त कर पुलिस ने कपिल पंडित को जिला जेल भिवानी से गिरफ्तार कर 31 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इस प्रकरण में आगे की जांच जारी है तथा घटना में शामिल अन्य संभावित आरोपियों की तलाश की जा रही।
यह आरोपी हो चुके गिरफ्तार
मामले में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फायरिंग की घटना में शामिल आरोपियों की पहचान कर मुख्य आरोपियों प्रवीण उर्फ खच्चर निवासी लुहारू एवं धनराज उर्फ बाबू पुत्र रामपाल ओढ निवासी लुहारू को पहले ही गिरफ्तार किया, साथ ही एक अन्य सहयोगी को निरुद्ध किया गया। सिहाग ने बताया कि मामले की जांच कर रहे एस आई सुरेश कुमार ने पुलिस टीम के साथ लगातार मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया, तकनीकी अनुसंधान व सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया और आरोपियों का पीछा हरियाणा के लुहारू क्षेत्र तक किया। घटना में शामिल होने और मुख्य आरोपियों को सहयोग देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, एक अन्य सहयोगी को पुलिस ने निरुद्ध किया है।
शराब ठेके में हिस्सेदारी लेने का था मामला
थानाधिकारी सिहाग ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ करने और प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 9 अक्टूबर को शराब के ठेके पर हिस्सेदारी लेने और दहशत फैलाने के उद्देश्य से दो अज्ञात युवकों ने ठेके के सेल्समैन पर फायरिंग की थी तथा घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। उन्होंने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी जय यादव ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए थे। मामले में मुख्य आरोपी और फायरिंग करवाने के मामले में षड्यंत्र रचने वाले आरोपी विकास उर्फ पोपट सोलंकी खटीक निवासी लोहारू को पुलिस शीघ्र गिरफ्तार कर लेगी।
बड़ी खबरेंView All
चूरू
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग