Rajasthan News : शराब ठेका फायरिंग प्रकरण का मास्टरमाइंड कपिल पंडित गिरफ्तार

मामले में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फायरिंग की घटना में शामिल आरोपियों की पहचान कर मुख्य आरोपियों प्रवीण उर्फ खच्चर निवासी लुहारू एवं धनराज उर्फ बाबू पुत्र रामपाल ओढ निवासी लुहारू को पहले ही गिरफ्तार किया, साथ ही एक अन्य सहयोगी को निरुद्ध किया गया। सिहाग ने बताया कि मामले की जांच कर रहे एस आई सुरेश कुमार ने पुलिस टीम के साथ लगातार मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया, तकनीकी अनुसंधान व सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया और आरोपियों का पीछा हरियाणा के लुहारू क्षेत्र तक किया। घटना में शामिल होने और मुख्य आरोपियों को सहयोग देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, एक अन्य सहयोगी को पुलिस ने निरुद्ध किया है।