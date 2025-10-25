Rajasthan News : अतिक्रमण हटाने गई पालिका टीम का विरोध, अधूरी कार्रवाई कर लौटी टीम

छापर. नगरपालिका प्रशासन (Tal Chhapar Municipality) ने शुक्रवार को वार्ड 4 स्थित टाउन क्लब के पास चल रहे 16 फीट रास्ते के विवाद को लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से इस रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। शुक्रवार को तहसीलदार गिरधारीलाल पारीक एवं अधिशासी अधिकारी भवानीशंकर व्यास के नेतृत्व में नगरपालिका टीम पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंची और भंवरू खां के मकान पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की।