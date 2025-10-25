Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan News : अतिक्रमण हटाने गई पालिका टीम का विरोध, अधूरी कार्रवाई कर लौटी टीम

कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और विरोध करने लगे। लोगों ने नगरपालिका अधिकारियों से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिखाने की मांग की। कुछ देर चले हंगामे के बीच पालिका टीम ने मकान के बाहर की दीवारें तोड़ी।

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Oct 25, 2025

छापर. नगरपालिका प्रशासन (Tal Chhapar Municipality) ने शुक्रवार को वार्ड 4 स्थित टाउन क्लब के पास चल रहे 16 फीट रास्ते के विवाद को लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से इस रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। शुक्रवार को तहसीलदार गिरधारीलाल पारीक एवं अधिशासी अधिकारी भवानीशंकर व्यास के नेतृत्व में नगरपालिका टीम पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंची और भंवरू खां के मकान पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की।

कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और विरोध करने लगे। लोगों ने नगरपालिका अधिकारियों से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिखाने की मांग की। कुछ देर चले हंगामे के बीच पालिका टीम ने मकान के बाहर की दीवारें तोड़ी। इस बीच बढ़ती भीड़ और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पालिका प्रशासन को अधूरी कार्रवाई छोड़कर लौटना पड़ा।

पीड़ित परिवार ने बताया कि मामला फिलहाल हाईकोर्ट में विचाराधीन है। वहीं, नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष रामकरण जाट ने कार्रवाई को द्वेषपूर्ण बताते हुए प्रशासन पर एक पक्ष को लाभ पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान सीआई मोटाराम व पुलिस जाब्ता एवं मोहले के वीरेंद्र खां, सुरजाराम, विमल बिजारणिया, चंदन खां सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

25 Oct 2025 12:51 pm

