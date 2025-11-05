Rajasthan News : सिधमुख रोड पर हुआ दर्दनाक हादसा, कार-ट्रॉले की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत

सादुलपुर. राष्ट्रीय राजमार्ग 52 (NH 52) पर सिधमुख पुलिया से मांगला सिधमुख सड़क पर पेट्रोल पंप के पास एक ट्रॉले और कार की हुई जबरदस्त भिड़ंत में कार में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मंगलवार अल सुबह हुए हादसे में ट्रॉले की इतनी तेज रफ्तार थी की वह कार पर चढ़कर पलट गया। दुर्घटना में कार और ट्रॉला बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। दुर्घटना के बाद ट्रॉला चालक केबिन में फंस गया। जेसीबी मशीन और कटर मशीन से केबिन को काटकर चालक को पुलिस ने बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का मौका निरीक्षण किया। थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि अल सुबह करीब 6.30 बजे सिधमुख की ओर से मक्की से भरा ट्रॉला आ रहा था। इसी दौरान सादुलपुर की ओर से एक कार सिधमुख की ओर जा रही थी। पुलिया के नजदीक दोनों वाहनों की भिड़ंत हो गई जिसमें कार चालक होशियार सिंह पुत्र सुल्तान सिंह निवासी ढाणी कुम्हारान की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है तथा ट्रॉला चालक अस्पताल में भर्ती है जो खतरे से बाहर है। चालक का एक पैर फ्रैक्चर हो गया।
किया मामला दर्ज
थानाधिकारी राजेश सिहाग ने बताया कि शीशराम निवासी ढाणी कुम्हारान ने इस संबंध में मामला दर्ज करवाकर बताया कि उसका चचेरा भाई होशियार सिंह कार से सादुलपुर से गांव आ रहा था। जब वह सिधमुख पुलिया से आगे पहुंचा तो सामने से एक ट्रॉला चालक ट्रॉला को तेज गति में ओर लापरवाही से चलाता हुआ लाया हुए और सही दिशा में चल रहे होशियार सिंह की कार को टक्कर मार दी जिसके कारण उसके चचेरे भाई की मौके पर ही मृत्यु हो गई और ट्रॉला पलट गया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा कर शव उसके परिजनों को सौंप दिया तथा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ट्रांसपोर्ट व्यवसायी था कार चालक
होशियार सिंह मंगलवार सुबह करीब 6 से 6:30 बजे कार से सादुलपुर (Sadulpur) से अपने गांव की ओर जा रहे थे। जब वह मांगला से पहले पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रहे एक ट्रक ट्रॉला ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और होशियार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रॉला टक्कर के बाद सड़क किनारे पलट गया। कार चालक होशियार सिह ट्रांसपोर्ट व्यवसायी था तथा अपने ऑफिस से गांव जा रहा था।
इनका कहना है
सड़क दुर्घटना में कार में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है तथा ट्रॉला चालक अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजेश कुमार सिहाग थाना अधिकारी सादुलपुर
