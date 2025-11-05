Rajasthan News : सिधमुख रोड पर हुआ दर्दनाक हादसा, कार-ट्रॉले की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत

थानाधिकारी राजेश सिहाग ने बताया कि शीशराम निवासी ढाणी कुम्हारान ने इस संबंध में मामला दर्ज करवाकर बताया कि उसका चचेरा भाई होशियार सिंह कार से सादुलपुर से गांव आ रहा था। जब वह सिधमुख पुलिया से आगे पहुंचा तो सामने से एक ट्रॉला चालक ट्रॉला को तेज गति में ओर लापरवाही से चलाता हुआ लाया हुए और सही दिशा में चल रहे होशियार सिंह की कार को टक्कर मार दी जिसके कारण उसके चचेरे भाई की मौके पर ही मृत्यु हो गई और ट्रॉला पलट गया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा कर शव उसके परिजनों को सौंप दिया तथा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।