एसयूवी सवारों का तांडव : तीन भाइयों पर लाठी-डंडों से हमला, नकदी और चैन लूटी

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका
सादुलपुर. झुंझुनूं-सादुलपुर मार्ग पर शनिवार शाम गांव लबोर बड़ी के पास एसयूवी सवार दो युवकों ने तीन सगे भाइयों पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के दौरान हमलावरों ने एक भाई की जेब से 4700 रुपये और सोने की चैन भी लूट ली। थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि लबोर बड़ी निवासी रोशन जाट (27) ने रिपोर्ट दी कि वह अनाज मंडी से डीएपी लेकर मोटरसाइकिल से गांव लौट रहा था। रास्ते में गुलजारी और सत्यवीर सिंह, निवासी लबोर बड़ी (हाल धनरूप नगर, राजगढ़), बोलेरो से पहुंचे और उसकी बाइक के आगे गाड़ी लगाकर उसे रोक लिया।
इसके बाद दोनों ने रोशन को नीचे गिराकर लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा और जबरन एसयूवी में डालकर धनरूप नगर ले गए, जहां फिर मारपीट की गई। रोशन के शोर मचाने पर उसका भाई सोमवीर मौके पर पहुंचा तो हमलावरों ने उस पर भी हमला कर दिया और उसकी जेब से 4700 रुपये व सोने की चैन छीन ली। तीसरा भाई राजपाल बीच-बचाव के लिए पहुंचा तो उस पर भी हमला किया गया, जिसमें उसकी एक उंगली नुकीली वस्तु से घायल हो गई। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
