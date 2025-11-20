दोपहर की तिकड़ी ट्रेनें बनीं ‘टकराव टाइम स्लॉट’,समय में थोड़ा सा बदलाव चूरू-रतनगढ़ यात्रियों के लिए बन सकता है राहत का ट्रैक

चूरू (Churu) से रतनगढ़ (Ratangarh) और फिर रतनगढ़ से सरदारशहर (Sardarsahar) जाने वाले इस ट्रेन से चूरू से रतनगढ के बीच के स्टेशनों से सरदारशहर जानेवाले यात्रियों को सुविधा मिल रही थी। लेकिन बाद में इसका समय बदलकर 1.50 बजे का कर दिया गया। नियमित यात्रियों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में अंतराल इतना लंबा है कि कामकाजी लोगों और छात्रों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। इसी समस्या को लेकर रेलवे ट्रैफिक कंट्रोल (Railway traffic Control) को पत्र भी भेजा गया है। यात्रियों का आग्रह है कि यदि रेलवे समय-सारिणी में मामूली बदलाव कर दे, तो इससे आमजन को राहत और रेलवे को लाभ मिलेगा।