दोपहर की तिकड़ी ट्रेनें बनीं ‘टकराव टाइम स्लॉट’,समय में थोड़ा सा बदलाव चूरू-रतनगढ़ यात्रियों के लिए बन सकता है राहत का ट्रैक

चूरू. चूरू से रतनगढ़ के लिए दोपहर में चलने वाली ट्रेनों का शेड्यूल यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। महज एक घंटे के भीतर तीन ट्रेनों की रवानगी होने से न सिर्फ सवारी भार बंट जाता है, बल्कि रोज़ाना आने-जाने वाले यात्रियों को सुविधाजनक विकल्प भी नहीं मिल पाता। स्थिति यह है कि 1:50 बजे के बाद सीधी ट्रेन यात्रियों को शाम 5:50 तक इंतजार करवाती है।
दैनिक यात्रियों में शामिल जगदीश प्रसाद नारनौली ने बताया कि दोपहर 1 बजे चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन नं. 22472 लालगढ़ इंटरसिटी 1:40 बजे रतनगढ़ पहुंचती है। इसी दरयान 1:20 बजे 74832 चूरू-बीकानेर डेमू रतनगढ़ के लिए रवाना होती है, जो 2:25 बजे पहुंचती है। तीसरी ट्रेन 04850 चूरू-रतनगढ़ डेमू स्पेशल 1:50 बजे चलती है, जिसका रतनगढ़ में लंबा ठहराव रहता है और इसके आगे सरदारशहर के लिए कनेक्टिंग ट्रेन शाम 5:30 बजे मिलती है।
यात्रियों की मांग है कि यदि 1:50 बजे वाली स्पेशल ट्रेन को शाम 4 बजे चलाया जाए, तो इससे रतनगढ़ से सुजानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में जाने वालों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। साथ ही इससे रेलवे को अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त हो सकता है। इसी क्रम में पूर्व सीटीआई राजपाल सिंह ने बताया कि रतनगढ़ के लिए जानेवाले चूरू-रतनगढ़ डेमू ट्रेन पूर्व में अपराह्न बाद 3.40 बजे चूरू से रवाना हुआ करती थी जिससे यह ट्रेन सरदारशहर से जुड़ी हुई थी।
चूरू (Churu) से रतनगढ़ (Ratangarh) और फिर रतनगढ़ से सरदारशहर (Sardarsahar) जाने वाले इस ट्रेन से चूरू से रतनगढ के बीच के स्टेशनों से सरदारशहर जानेवाले यात्रियों को सुविधा मिल रही थी। लेकिन बाद में इसका समय बदलकर 1.50 बजे का कर दिया गया। नियमित यात्रियों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में अंतराल इतना लंबा है कि कामकाजी लोगों और छात्रों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। इसी समस्या को लेकर रेलवे ट्रैफिक कंट्रोल (Railway traffic Control) को पत्र भी भेजा गया है। यात्रियों का आग्रह है कि यदि रेलवे समय-सारिणी में मामूली बदलाव कर दे, तो इससे आमजन को राहत और रेलवे को लाभ मिलेगा।
