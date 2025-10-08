रंग-बिरंगी तितलियों से महकी चूरू के तालछापर की धरती, हिमालय से हजारों किलोमीटर उड़ान भर हर साल पहुंचती हैं

देश में 1501 प्रजातियां, तालछापर में मिलती हैं 30 के करीब

तालछापर अभयारण्य के रेंजर उमेश बागोतिया ने बताया कि भारत में तितलियों की करीब 1501 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से करीब 25 से 30 प्रजातियां तालछापर (Tal Chhapar) और इसके आसपास के क्षेत्रों में निवास करती हैं। सर्दियों के मौसम में हिमालयी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत से कई तितलियां हजारों किलोमीटर का सफर तय कर हर साल यहां पहुंचती हैं। रेतीली धोरों की गर्म भूमि पर स्थित तालछापर के नम घास के मैदान इनके लिए आदर्श आवास बन जाते हैं। यहां येलो पेंसी, प्रेसिस हियरटा, ब्लैक स्पॉटेड ग्रास ज्वेल, प्लेन टाइगर, पायोनियर, स्मॉल ऑरेंज, व्हाइट ऑरेंज टिप, ब्लू पेंसी, इंडियन मॉथ, येलो मॉथ और डेजर्ट मॉथ जैसी कई रंगीन प्रजातियां देखी जा सकती हैं।