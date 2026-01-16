हाईटेक स्मैक तस्करी की गिरफ्त में राजस्थान का यह शहर, नशे की जद में फंसता युवा भविष्य

साहवा में पुलिस थाना खुलने के बाद एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत कई मामले दर्ज हुए हैं और कुछ आरोपी जेल भी भेजे गए हैं, लेकिन नागरिकों का आरोप है कि कार्रवाई अधिकतर छोटे स्तर के तस्करों तक सीमित रह जाती है, जबकि असली सरगना तक पुलिस पहुंच ही नहीं पा रही हैं। जिस स्मैक ने पंजाब की युवा पीढ़ी को तबाह किया, वही जहर अब राजस्थान (Rajasthan) के गांवों तक फैल चुका है। अफीम और पोस्त जैसे पारंपरिक नशों के बाद अब स्मैक, नशीली गोलियां और इंजेक्शन तक युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। 20 से 30 वर्ष की आयु के युवा सबसे अधिक प्रभावित हैं। नशे की बड़ती प्रवृति से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं।