आमदनी खूब, फिर भी उपेक्षा का शिकार है राजस्थान का यह रेलवे स्टेशन

हरिद्वार के लिए स्थाई नहीं

अभी हरिद्वार के लिए भावनगर से साप्ताहिक गाड़ी संचालित है, लेकिन उसका जाने-आने के बीच समय का अंतर उचित न होने से वह गाड़ी जनोपयोगी साबित नहीं हो रही है। जोधपुर-सरायरोहिल्ला सुपरफास्ट को हरिद्वार तक विस्तारित करने की मांग 20 सालों से हो रही है और डीआरयूसीसी व जेडआरयूसीसी जयपुर की ओर से इसका प्रस्ताव 5 सालों से भेजा जा रहा है, लेकिन बिना राजनैतिक हस्तक्षेप के गौर नहीं हो रहा है।