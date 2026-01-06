Weather News : शांत हवा की सर्द हुई तासीर से कंपकंपाया चूरू, बादलों ने रोकी सूर्यदेव की राह, सर्द दिन में अलाव बना सहारा

चूरू. माघ माह की शुरुआत के साथ ही अंचल में मौसम अपनी परंपरागत रंगत में रंग गया है। न्यूनतम एवं अधिकतम तापमापी पारा उतार चढ़ाव पर जरूर है लेकिन कहीं पर हल्का तो कहीं पर घने कोहरे से सर्दी के तेवर तीखे हो गए हैं। हवा शांत है लेकिन नम युक्त हवा की सर्द हुई तासीर से लोगों की धूजणी छूट रही है। सोमवार को सुबह कोहरा छाया रहा तथा पेड़ पौधों पर जमी ओस की बूंदे जमी रही। सुबह से सूर्यदेव आसमान में झांकते दिखाई दिए। दिनभर बादलों की रही आवाजाही से धूप कमजोर रही। चूरू में चाय पान की दुकाने के आगे लोग अलाव तापकर सर्दी से बचाव किया। सर्द मौसम होने से बाजार में ग्राहकी और सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हुआ। गत दिवस के मुकाबले न्यूनतम तापमान बढकर 8 डिग्री पर जा पहुंचा। अधिकतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।