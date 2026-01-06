Weather News : शांत हवा की सर्द हुई तासीर से कंपकंपाया चूरू, बादलों ने रोकी सूर्यदेव की राह, सर्द दिन में अलाव बना सहारा

चूरू. माघ माह की शुरुआत के साथ ही अंचल में मौसम अपनी परंपरागत रंगत में रंग गया है। न्यूनतम एवं अधिकतम तापमापी पारा उतार चढ़ाव पर जरूर है लेकिन कहीं पर हल्का तो कहीं पर घने कोहरे से सर्दी के तेवर तीखे हो गए हैं। हवा शांत है लेकिन नम युक्त हवा की सर्द हुई तासीर से लोगों की धूजणी छूट रही है। सोमवार को सुबह कोहरा छाया रहा तथा पेड़ पौधों पर जमी ओस की बूंदे जमी रही। सुबह से सूर्यदेव आसमान में झांकते दिखाई दिए। दिनभर बादलों की रही आवाजाही से धूप कमजोर रही। चूरू में चाय पान की दुकाने के आगे लोग अलाव तापकर सर्दी से बचाव किया। सर्द मौसम होने से बाजार में ग्राहकी और सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हुआ। गत दिवस के मुकाबले न्यूनतम तापमान बढकर 8 डिग्री पर जा पहुंचा। अधिकतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
शीतलहर की अलर्ट पर चूरू
बादलों की आवाजाही के बीच चूरू सोमवार को शीत की चपेट आया। मौसम केन्द्र ने मंगवाल को चूरू (Churu) के लिए शीतलहर (Cold Wave) का ओरेंज अलर्ट (Orange Alert) जारी किया है। हालांकि राज्य में आगामी सप्ताह मौसम शुष्क रहने तथा आगामी दो तीन राज्य के कुछ भागों में घना कोहरा और शीत दिन दर्ज होने, न्यूनतम तापमान में गिरावट आने तथा राज्य के उत्तरी भागों में शीतलहर की संभावना है।
सांखू फोर्ट में छाया घना कोहरा
सांखूफोर्ट. क्षेत्र में सोमवार को सुबह चार बजे बाद छाए कोहरे से पशु पक्षी सहित आम जनजीवन प्रभावित हुआ। कोहरे के चलते वाहन चालक भी हेड लाइट जलाकर धीमी गति से चलते नजर आए। सर्दी के बचाव के करते लोग जगह जगह अलाव से तपकर सर्दी का बचाव करते नजर आए। 11 बजे बाद निकली धूप से लोगों को सर्दी से राहत मिली। इसके बाद दिनभर आसमान छितराए बादल छाए रहे। जिससे सूर्य देव की दिन भर आंख मिचौली रही। शाम चार बजे बाद चली सर्द हवा चलने से सर्दी बढ़ गई। कोहरे से खेतों में फसलों पर ओस की बूंदे मोतियों की तरह चमकती नजर आई। किसानों ने बताया कि मावठ फसलों के लिए अमृत साबित हुई।
कड़ाके की सर्दी अलावा का सहारा
सालासर. कस्बे सहित आस पास के क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी जारी है। कोहरे के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दोपहर तेज कोहरा छाया रहा। जनवरी का महीना लगने के साथ ही लगातार सर्दी तेवर दिखा रही है। सर्दी के कारण तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तेज सर्दी के कारण लोग गर्म कपड़ो में लिपटे नजर आए साथ ही अलावा का सहारा लेकर सर्दी से बचाव किया।
सर्दी से जनजीवन प्रभावित फसलों को मिला लाभ
नीमा. ग्रामीण इलाकों में सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह-शाम घना कोहरा और शीत हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। जिससे आमजन का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं किसानों के लिए यह मौसम राहत भरा साबित हो रहा है। सर्दी से रबी फसलों को खासा फायदा मिल रहा है। किसानों के अनुसार गेहूं, सरसों और चने की फसलों की बढ़वार बेहतर हो रही है और कीट-रोगों का प्रकोप भी कम हुआ है, जिससे उत्पादन अच्छा रहने की उम्मीद जताई जा रही है।हालांकि खेतों में काम करने में किसानों को सुबह-सुबह दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फसलों को मिल रहे लाभ से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। पशुपालक भी अपने पशुओं को ठंड से बचाने के लिए विशेष इंतजाम कर रहे हैं।
