Indian Railway: राजस्थान में इस रूट पर कब बिछेगी नई रेल लाइन? आजादी के बाद से हो रहा है इंतजार

जानकारी के अनुसार आजादी से पहले रेल सेवा से जुड़े सरदारशहर के रेलवे स्टेशन से चलने वाली रेल गाड़ी आजतक रतनगढ़ से आगे नहीं बढ़ पाई है। देश प्रदेश की राजनीति में हस्तक्षेप रखने वाले चूरू का प्रतिनधित्व करने वाले राजनीतिक दलों के नेता आज तक सरदारशहर से रेल सेवाओं के विस्तार नहीं दे पाए हैं। जबकि जिले का औद्योगिक और उद्यमियों का शहर है सरदारशहर जो रेल सेवाओं की दृष्टि से अग्रणीय रहने वाले चूरू जिले की प्रमुख तहसील है। फिर आसपास के जिलों के स्टेशन तो क्या यह चूरू जिला मुख्यालय तक से नहीं जुड़ पाया है।