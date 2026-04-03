CSK के खराब प्रदर्शन के बाद ऋतुराज की कप्तानी पर उठे सवाल, अबतक 20 मैचों में से 12 में मिली हार

Ruturaj Gaikwad Captaincy, IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ गुवाहाटी में आठ विकेट की करारी हार के साथ चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 अभियान शुरू हुआ। इस हार के साथ ही ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। तीन सीजन में 20 मैचों में से 12 में हार, यह रिकॉर्ड किसी भी कप्तान के लिए परेशान करने वाला है। पिछले साल चोट की वजह से ऋतुराज पूरे सीजन से बाहर हो गए थे और एमएस धोनी को फिर से कमान संभालनी पड़ी थी। उस सीजन सीएसके आखिरी पायदान पर रही। इस बार भी शुरुआत उससे अलग नहीं दिखी।