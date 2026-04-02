World Cup 2011: ’15 साल बाद भी’, सचिन तेंदुलकर ने वनडे विश्व कप 2011 की जीत को किया याद, लिखा भावुक संदेश

Sachin Tendulkar, 15th anniversary of the 2011 World Cup win: हर क्रिकेटर अपनी यात्रा शुरू करते समय सपना देखता है कि एक दिन वह अपने देश को विश्व कप जिताएगा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का भी यही सपना था। लेकिन इस सपने को साकार करने में उन्हें पूरे 22 साल लग गए। करियर के अंतिम चरण में आकर सचिन तेंदुलकर ने आखिरकार वह सपना पूरा कर लिया। आज ही के दिन, 2 अप्रैल 2011 को महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने 28 साल बाद वनडे विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। आज इस जीत को पूरे 15 साल हो चुके हैं।