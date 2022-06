IND vs SA T20: KL Rahul के चोटिल होने के बाद Team India के इन 3 बल्लेबाजों की बड़ी जिम्मेदारी, South Africa को हराने में निभाएंगे बड़ी भूमिका

IND vs SA T20: KL Rahul के चोटिल होने के बाद Team India के इन 3 बल्लेबाजों की बड़ी जिम्मेदारी, South Africa को हराने में निभाएंगे बड़ी भूमिका

9 जून से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों के T20 सीरीज शुरू होने जा रही है। सीरीज से पहले भारत को दो झटके लगे हैं कप्तान केएल राहुल और स्पिनर कुलदीप यादव चोट के चलते सीरीज से बाहर हो गए हैं। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक के कंधों पर होगी

नई दिल्ली Updated: June 08, 2022 09:39:04 pm

IND vs SA 1st T20: भारत और साउथ अफ्रीका (IND vs SA) के बीच 9 जून से पांच मैचों की T20 सीरीज शुरू हो रही है। इस सीरीज के शुरू होने से पहले केएल राहुल और कुलदीप यादव (KL Rahul and kuldeep yadav injured) चोटिल हो गए हैं, जिसकी वजह से भारत को करारा झटका लगा है। सीरीज का पहला मैच कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जाएगा। गौरतलब है कि केएल राहुल आईपीएल 2022 में कमाल की फॉर्म में थे और अब उनका चोटिल होने के चलते टीम इंडिया को टॉप ऑर्डर में उनकी कमी जरूर खलेगी। लेकिन अब राहुल के चोटिल होने के बाद भारत के तीन बल्लेबाजों की जिम्मेदारी बढ़ गई है जो साउथ अफ्रीका को हराने में मदद करेंगे। आइए आपको इन बल्लेबाजों के बारे में बताते हैं

Hardik Pandya





1) हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya)



हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के लिए IPL 2022 शानदार रहा। उन्होंने पहले ही सीजन में अपनी कप्तानी में गुजरात टाइटंस (GT) को आईपीएल खिताब जितवा दिया। वही आईपीएल 2022 में हार्दिक पांड्या ने गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। हार्दिक ने 15 मैचों में 44.27 की शानदार औसत से कुल 487 रन बनाए, साथ ही इस दौरान उनके बल्ले से 4 अर्धशतक भी निकले, 87 रन उनका इस सीजन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार्दिक पांड्या की जिम्मेदारी बढ़ गई है, हालांकि अभी उनके पास गेंद और बल्ले से फॉर्म बनी हुई है। जिससे भारत को फायदा हो सकता है। ये भी पढ़ें - इन Flop Indian cricketers की बीवियां हैं बला की खूबसूरत, तस्वीर देख दंग रह जाएंगे आप

2) दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik)



दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) के लिए आईपीएल 2022 किसी सपने से कम नहीं रहा। इस सीजन उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी (RCB) के लिए कई मैच फिनिश किए और इस शानदार प्रदर्शन के चलते 3 साल बाद उनकी राष्ट्रीय टीम में वापसी हुई है। IPL 2022 में कार्तिक ने 183.33 के स्ट्राइक रेट से कुल 330 रन बनाए। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम को उनसे ऐसी ही पारी की उम्मीद होगी।

3) ऋषभ पंत (Rishabh Pant)



टीम इंडिया के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को KL राहुल के चोटिल होने के बाद कप्तानी सौंपी गई है। अब उनके पास कप्तानी के साथ-साथ बल्लेबाजी करने का भी दबाव होगा। हालांकि ऋषभ पर एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो हर गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा सकते हैं। आईपीएल 2022 उनके लिए ठीक नहीं रहा, लेकिन टी-20 में वह 146.31 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं।

