5 क्रिकेटर्स जिन्होंने अपनी बहन से की है शादी, लिस्ट में 1 भारतीय

फैंस के मन में अपने पंसदीदा क्रिकेटर्स को लेकर कई सवाल उठते हैं। क्रिकेट भारत में काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपके साथ कुछ क्रिकेटर्स की पर्सनल लाइफ से जुड़ी जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। इस आर्टिकल में शामिल है उन 5 क्रिकेटर्स का नाम जिन्होंने अपने रिश्तेदार से शादी की हुई है।

Updated: January 08, 2022 10:55:46 am

cricketers who have married their cousins or relatives:क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कि फैंस के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है। फैंस के मन में अक्सर अपने पंसदीदा क्रिकेटर्स और उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े सवाल घूमते रहते हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे उन 5 क्रिकेटरों के बारे में जिन्होंने अपने रिश्तेदार से ही शादी की हुई है। इस लिस्ट में कई ऐसे नाम शामिल हैं जिनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको रोचक जानकारी जानने को मिलेगी।

Shahid Afridi with his wife

शाहिद अफरीदी: पाकिस्तान टीम के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी जिन्होंने अपने हरफनमौला खेल से पाकिस्तान को कई मैच जितवाए थे उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी दिलचस्प है। 20 साल की उम्र में शाहिद अफरीदी ने अपने सगे मामा की बेटी नादिया के साथ निकाह किया था। शाहिद अफरीदी अपनी पर्सनल लाइफ में बेहद खुश हैं उनकी 5 बेटियां हैं।

आफताब अहमद: बांग्लादेश के लिए 16 टेस्ट, 85 वनडे और 16 टी-20 मैच खेल चुके पूर्व बल्लेबाज आफताब अहमद ने अपनी चचेरी बहन के साथ शादी की हुई है। आफताब अहमद की पत्नी का नाम संजीदा शर्मिन है। संजीदा शर्मिन रिश्ते में आफताब की बहन ही लगती हैं।

वीरेन्द्र सहवाग: अपने खेल से करोड़ों लोगों को दीवाना बनाने वाले विस्फोटक बल्लेबाज वीरेन्द्र सहवाग ने अपने दूर की कजिन से शादी की हुई है। वीरेन्द्र सहवाग की पत्नी का नाम आरती अहलावत है। इनकी शादी 2004 में हुई थी। आरती कीबड़ी बहन ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हुए किया था वीरेन्द्र सहवाग उनके दूर के रिश्तेदार हैं। हालांकि, आरती वीरेंद्र सहवाग की दूर की बहन लगती हैं इस बात की पत्रिका पुष्टि नहीं करता है। वैसे भारत में हर किसी में किसी ना किसी रूप से कोई ना कोई रिश्ता निकल ही आता है।

सईद अनवर: पाकिस्तान के पूर्व सलामी बल्लेबाज सईद अनवर ने अपनी चचेरी बहन से शादी की हुई है। सईद अनवर की पत्नी का नाम लुबना है जो पेशे से एक डॉक्टर हैं। सईद अनवर ने पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट और 247 वनडे मैच खेले हैं।

मुस्तफिजुर रहमान: आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद जैसी टीमों से खेल चुके बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने साल 2019 में निकाह किया था। मुस्तफिजुर रहमान ने अपनी चचेरी बहन सामिया परवीन शिमू से शादी की है।

