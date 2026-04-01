IPL में सबसे ज्यादा टीमों के लिए खेलने वाले खिलाड़ी, एक ने तो 9 बार बदली फ्रेंचाइजी

आरोन फिंच:

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने आईपीएल करियर में अब तक सर्वाधिक 9 टीमों की ओर से खेला है। फिंच साल 2009/10 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेले, जिसके बाद साल 2011 और 2012 में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से मैदान पर उतरे। आईपीएल 2013 में फिंच ने पुणे वॉरियर्स इंडिया की ओर से 14 मैच खेले, जबकि आईपीएल 2014 में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से 13 मुकाबलों में उतरे। साल 2015 में फिंच मुंबई इंडियंस के खेमे में पहुंचे, जहां उन्होंने 3 मैच खेले। अगले दो सीजन उन्होंने गुजरात लायन्स के लिए 13-13 मुकाबले खेले। साल 2018 में फिंच पंजाब किंग्स और साल 2020 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेले। आईपीएल 2022 में उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स का साथ मिला।