Aarya Desai broke Chris Gayle record: गुजरात के आर्य देसाई ने टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। उन्होंने सूरत क्रिकेट टी20 लीग में महज 81 गेंदों पर 193 रनों की तूफानी पारी खेली है। यह टूर्नामेंट गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त है। आर्य की इस पारी को टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। उन्‍होंने वेस्‍टइंडीज के महान खिलाड़ी क्रिस गेल के महारिकॉर्ड को तोड़ा है। ज्ञात हो कि हाल ही में 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने भी आईपीएल 2026 में क्रिस गेल के इस रिकॉर्ड को तोड़ने की इच्‍छा जताई थी। लेकिन, उनसे पहले आर्य ने इस रिकॉर्ड को ध्‍वस्‍त कर दिया है।