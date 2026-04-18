आशीष नेहरा एक जगह टिककर नहीं बैठते, वे फुटबॉल कोच की तरह हैं, जानें हरभजन सिंह ने ऐसा क्यों कहा

मिनी-ऑक्शन में केकेआर ने उन्हें चुना और वह टीम के मुख्य गेंदबाज़ बन गए हैं। फिर हैं अशोक शर्मा, जो इस टाटा आईपीएल सीजन में गेंदबाज़ी के क्षेत्र में एक नई खोज हैं। उनके बड़े भाई ने अपने क्रिकेट खेलने के सपने को छोड़ दिया, क्योंकि परिवार के पास दोनों को सहारा देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। बड़े भाई ने इसलिए कुर्बानी दी ताकि अशोक अपने सपने को पूरा कर सकें। अब इसके नतीजे सबके सामने हैं। अशोक शर्मा टी20 क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर गुजरात टाइटंस के लिए अपना हुनर दिखा रहे हैं। ये दोनों युवा तेज गेंदबाज भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छा संकेत हैं। भारत के तेज गेंदबाज़ी आक्रमण का भविष्य बहुत उज्ज्वल नजर आ रहा है।"