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Shreyas Iyer में लीडर की सभी खूबियां, भारतीय टी20 टीम में मजबूत वापसी से ज्यादा दूर नहीं, इरफान पठान का बड़ा दावा

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने दावा किया है कि श्रेयस अय्यर में एक लीडर की सभी खूबियां हैं और वह भारतीय टी20 टीम में जल्‍द ही मजबूत वापसी करेंगे।

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भारत

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lokesh verma

Apr 18, 2026

Shreyas Iyer

श्रेयस अय्यर, क्रिकेटर, पंजाब किंग्स (Photo Credit- ANI)

पंजाब किंग्स आईपीएल 2026 में बेहतरीन फॉर्म में चल रही है। टीम ने सीजन में अब तक एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है और 9 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर बनी हुई है। गुरुवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। पंजाब के शानदार प्रदर्शन में श्रेयस अय्यर का बतौर कप्तान और बल्लेबाज अहम योगदान रहा है।

'पंजाब किंग्स शुरू से ही योजना साफ थी'

भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान का कहना है कि जिस तरह का प्रदर्शन श्रेयस कर रहे हैं, उसे देखते हुए वह भारतीय टी20 टीम में मजबूत वापसी से ज्यादा दूर नहीं हैं। पठान ने पंजाब किंग्स के प्रदर्शन पर भी अपनी राय देते हुए स्टार स्पोर्ट्स पर कहा कि पंजाब किंग्स शुरू से ही पूरी तरह नियंत्रण में दिखी। उनकी योजना साफ थी। अर्शदीप सिंह ने नई गेंद से शानदार तरीके से लय बनाई। लक्ष्य का पीछा करते हुए उनके कप्तान ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और पूरे समय नियंत्रण में रहे।

उन्‍होंने कहा कि एक खिलाड़ी जो मेरे लिए सबसे अलग था, वह प्रभसिमरन सिंह थे। विकेटकीपर और ओपनर के तौर पर दोहरी भूमिका निभाते हुए, उन्होंने बहुत परिपक्वता दिखाई है। पिछले सीजन में वह इस रोल में नहीं थे, लेकिन इस साल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने जो संयम दिखाया, उससे पंजाब का प्रदर्शन और शानदार हो गया है।

'एक लीडर की सभी खूबियां'

श्रेयस अय्यर के भारत की टी20 टीम में वापसी की संभावनाओं पर पठान ने कहा कि बेशक एमआई के खिलाफ वो पारी नहीं आई होती, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि श्रेयस अय्यर दावेदारी में होते। मैंने यह बात बहुत पहले से कही है, क्योंकि उनके पास बीच के ओवरों के लिए जरूरी स्किल सेट है।

वह स्पिन को बहुत अच्छी तरह खेलते हैं और दबाव वाली स्थितियों को संभालने की तकनीक भी रखते हैं। उन्होंने तेज गेंदबाजों के खिलाफ काफी सुधार किया है, लेकिन उनकी मुख्य ताकत स्पिन पर हावी होकर डटे रहने और अच्छा प्रदर्शन करने की है। उनमें एक लीडर की सभी खूबियां भी हैं। जिस तरह से वह खेल रहे हैं, उससे लगता है कि वह पूरी तरह से नियंत्रण में हैं और मजबूत वापसी करने से ज्यादा दूर नहीं हैं।

श्रेयस ने 35 गेंदों पर खेली 66 रन की पारी

वानखेड़े में हुए मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 195 रन बनाए थे। पंजाब ने 16.3 ओवर में 5 विकेट पर 198 रन बनाकर मैच जीता था। पंजाब के लिए प्रभसिमरन ने 39 गेंदों पर नाबाद 80 और अय्यर ने 35 गेंदों पर 66 रन बनाए।

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Published on:

18 Apr 2026 12:23 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Shreyas Iyer में लीडर की सभी खूबियां, भारतीय टी20 टीम में मजबूत वापसी से ज्यादा दूर नहीं, इरफान पठान का बड़ा दावा

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