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IPL 2026 के लिए CSK को मिला खलील अहमद का रिप्‍लेसमेंट, चेन्‍नई के कैंप से जुड़ा ये खतरनाक पेसर

Akash Madhwal to join CSK: IPL 2026 के लिए सीएसके जल्‍द खलील अहमद के रिप्‍लेसमेंट का ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट आ रही है कि एमआई पूर्व पेसर आकाश मधवाल को चेन्‍नई के कैंप में नेट्स में देखा गया है। वह खलील को रिप्‍लेस कर सकते हैं।

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भारत

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lokesh verma

Apr 18, 2026

Akash Madhwal to join CSK

सीएसके के तेज गेंदबाज खलील अहमद। (फोटो सोर्स: IANS)

Akash Madhwal to join CSK: आईपीएल 2026 की अन्‍य टीमों की तरह चेन्‍नई सुपर किंग्‍स भी चोटों की वजह से काफी परेशान है। पहले ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नॉथन एलिस हैमस्ट्रिंग में चोट की वजह से टीम में शामिल नहीं हो पाए, फिर एमएस धोनी ट्रेनिंग के दौरान चोटिल हो गए और अब तेज गेंदबाज खलील अहमद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इसी बीच रिपोर्ट आ रही है कि मुंबई इंडियंस के पूर्व गेंदबाज आकाश मधवाल चेन्‍नई के कैंप से जुड़ गए हैं और उन्‍हें नेट्स में भी देखा गया है। हालांकि अभी तक सीएसके की ओर से पुष्टि नहीं की गई है।

एमआई के लिए 13 मैचों में चटकाए थे 19 विकेट

आकाश मधवाल पिछले साल तक राजस्‍थान रॉयल्‍स के साथ थे, लेकिन नीलामी से पहले टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया था। उससे पहले उन्होंने एमआई के साथ दो साल बिताए थे, जहां उन्होंने 13 मैचों में 19 विकेट लिए। क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो ट्रायल के लिए कुछ और गेंदबाज मौजूद थे, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि वे कौन थे।

मधवाल को सीधे प्‍लेइंग इलेवन में मिलेगी जगह!

खलील के रिप्‍लेसमेंट को लेकर जल्द ही कोई फैसला लिया जा सकता है और उसका ऐलान भी किया जा सकता है। साथ ही इस बात की भी काफी संभावना है कि अगर मधवाल को टीम में शामिल किया जाता है, तो उन्हें सीधे प्लेइंग इलेवन में जगह मिल सकती है। कई लोगों को उम्मीद है कि एमएस धोनी अगले हफ़्ते तक मैच के लिए पूरी तरह फ़िट हो जाएंगे, लेकिन जा‍हिर है कि इस बारे में फैसला लेने का अधिकार खुद इस अनुभवी खिलाड़ी के पास ही है।

धोनी फिलहाल रिहैब पर

सीएसके के सूत्रों ने टीओआई को बताया कि धोनी अभी भी अपना रिहैब कर रहे हैं और हम उनकी फ़िटनेस को लेकर कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते। सीएसके के लिए अब तक यह एक निराशाजनक सीजन रहा है। जहां उन्होंने 5 में से सिर्फ दो मैच जीते हैं। वे अभी 8वें स्थान पर हैं और पिछले कुछ सीजनों के मुक़ाबले इस बार अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहेंगे, क्योंकि उन सीजनों में वे प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रहे थे।

आईपीएल 2026 के लिए सीएसके की पूरी टीम

रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन, एमएस धोनी, डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष म्हात्रे, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, सरफराज खान, नूर अहमद, अकील होसेन, गुरजापनीत सिंह, मैट हेनरी, जेमी ओवरटन, मैट शॉर्ट, उर्विल पटेल, अमन खान, जैक फॉल्क्स, रामकृष्ण घोष, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन और मुकेश चौधरी।

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IPL 2026

Published on:

18 Apr 2026 09:20 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026 के लिए CSK को मिला खलील अहमद का रिप्‍लेसमेंट, चेन्‍नई के कैंप से जुड़ा ये खतरनाक पेसर

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