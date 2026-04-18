Akash Madhwal to join CSK: आईपीएल 2026 की अन्‍य टीमों की तरह चेन्‍नई सुपर किंग्‍स भी चोटों की वजह से काफी परेशान है। पहले ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नॉथन एलिस हैमस्ट्रिंग में चोट की वजह से टीम में शामिल नहीं हो पाए, फिर एमएस धोनी ट्रेनिंग के दौरान चोटिल हो गए और अब तेज गेंदबाज खलील अहमद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इसी बीच रिपोर्ट आ रही है कि मुंबई इंडियंस के पूर्व गेंदबाज आकाश मधवाल चेन्‍नई के कैंप से जुड़ गए हैं और उन्‍हें नेट्स में भी देखा गया है। हालांकि अभी तक सीएसके की ओर से पुष्टि नहीं की गई है।