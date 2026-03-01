पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने IPL 2026 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद को चेताया, टीम के बैलेंस पर की तीखी टिप्पणी

अभिनव मुकुंद ने सनराइजर्स के बारे में बात करते हुए कहा कि अगर टीम की बल्लेबाजी को 10 में से 10 अंक दिए जाएं, तो गेंदबाजी को मुश्किल से 1 ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का बैटिंग ऑर्डर किसी भी टीम के लिए खतरनाक है, खासकर हैदराबाद की फ्लैट पिचों पर, लेकिन गेंदबाजी में यह असंतुलन टीम के लिए घातक साबित हो सकता है।



उन्होंने यह भी कहा कि सनराइजर्स का बोलिंग अटैक काफी हद तक अनुभवहीन है। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपनी राज्य की फर्स्ट क्लास टीमों में भी लगातार जगह नहीं बना पा रहे हैं और सिर्फ ट्रायल के आधार पर चुने गए हैं। मुकुंद के अनुसार जब भी हैदराबाद ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसके पीछे भुवनेश्वर कुमार या टी. नटराजन जैसे भरोसेमंद गेंदबाज रहे हैं। अब इस जिम्मेदारी को हर्षल पटेल और जयदेव उनादकट को उठाना होगा।