टी20 वर्ल्डकप में लगातार 3 डक के बाद अभिषेक ने की थी शुभमन से बात, जानें क्या मिली थी सलाह

शुभमन गिल को टी20 विश्व कप के लिए नहीं चुना गया था। उनकी जगह ओपनर के रूप में संजू सैमसन को प्राथमिकता दी गई थी और दूसरे विकेटकीपर के रूप में ईशान किशन को जगह दी गई थी। अभिषेक शर्मा का टी20 विश्व कप 2026 में प्रदर्शन वैसा नहीं रहा था जैसे प्रदर्शन की उनसे उम्मीद थी। अभिषेक तीन बार लगातार शून्य पर आउट हुए। टूर्नामेंट में उनके बल्ले से सिर्फ 2 अर्धशतक आए। हालांकि ये दोनों अर्धशतक बेहद अहम मौके पर आए। अभिषेक ने सुपर-8 में जिम्बाब्वे के खिलाफ और फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ विस्फोटक अर्धशतक लगाते हुए भारतीय टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी।