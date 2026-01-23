23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

युवराज सिंह नहीं, इस बल्लेबाज को फॉलों कर रहे हैं अभिषेक शर्मा, वर्ल्डकप से पहले किया बड़ा खुलासा

अभिषेक शर्मा ने जुलाई 2024 में टी20 क्रिकेट में डेब्यू किया और अब तक 34 टी20 मुकाबलों में दो शतक और सात अर्धशतक की मदद से 1,199 रन बना चुके हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 23, 2026

Abhishek Sharma sixes practice

भारतीय सलामी बल्‍लेबाज अभिषेक शर्मा शॉट खेलते हुए। (फोटो सोर्स: IANS)

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में इसकी झलक भी देखने को मिली, जहां भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की थी। दूसरे मुकाबले से पहले अभिषेक शर्मा ने जियो स्टार से वर्ल्ड कप को लेकर अपनी तैयारी के बारे में खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया, जिसने सोशल मीडिया पर अलग ही चर्चा छेड़ दी है।

दरअसल, अभिषेक शर्मा युवराज सिंह से ट्रेनिंग लेते हैं और वह उनके कोच भी हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि अभिषेक युवराज सिंह को ही फॉलो करते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने यह साफ किया कि वह रोहित शर्मा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अभिषेक ने बताया कि गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव भी उनसे यही चाहते हैं।

अभिषेक शर्मा ने जुलाई 2024 में टी20 क्रिकेट में डेब्यू किया था और अपनी तेजतर्रार बल्लेबाजी से वह जल्द ही दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज बन गए। उन्होंने अब तक 34 टी20 मुकाबलों में दो शतक और सात अर्धशतक की मदद से 1199 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट लगभग 200 का रहा है। टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा भी इसी तरह बल्लेबाजी करते थे।

रोहित के नक्शे कदम पर चल रहे अभिषेक

अभिषेक ने टीम इंडिया में रोहित शर्मा के प्रभाव के बारे में बात करते हुए कहा, “रोहित भाई ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। पावरप्ले में वह जो शुरुआत देते थे, वह हमेशा विरोधी टीम पर दबाव बनाती थी। मुझसे यही चाहा गया है। मुझे लगता है कि मेरी बल्लेबाजी शैली भी उनके जैसी ही है, क्योंकि मुझे भी शुरुआत से आक्रामक खेलना पसंद है। मैं रोहित भाई के नक्शे कदम पर चल रहा हूं और मुझे इस तरह से खेलकर बहुत खुशी होती है।”

उन्होंने यह भी माना कि उनकी बल्लेबाजी में अभी सुधार की गुंजाइश है, लेकिन टीम के लिए उनकी भूमिका पूरी तरह स्पष्ट है। अभिषेक ने कहा, “मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं पूरी तरह परिपक्व हो गया हूं, क्योंकि हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी भूमिका पहले छह ओवर में आक्रामक क्रिकेट खेलना है।”

आपको बता दें कि रवि शास्त्री ने भी अभिषेक शर्मा को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया का सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी अभिषेक शर्मा ही होगा। भारतीय टीम 7 फरवरी से अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करेगी, जबकि 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाएगा, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

23 Jan 2026 08:41 pm

Published on:

23 Jan 2026 08:40 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / युवराज सिंह नहीं, इस बल्लेबाज को फॉलों कर रहे हैं अभिषेक शर्मा, वर्ल्डकप से पहले किया बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Ishan Kishan Fifty: पावरप्ले के भीतर ईशान ने किया बड़ा कारनामा, 250 की स्ट्राइक रेट से ठोका अर्धशतक

ishan Kishan Fifty vs NZ
क्रिकेट

IND vs NZ 2nd T20: 7वें नंबर पर आकर कीवी स्पिनर ने मचाया तूफान, न्यूजीलैंड को पहुंचाया 200 के पार

Mitchell Santner
क्रिकेट

IND U19 vs NZ U19: वैभव सूर्यवंशी कर सकते हैं बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम, छोड़ सकते हैं शुभमन गिल को पीछे

WV Raman on Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट

IND vs NZ 2nd T20: सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, भारत ने किए दो बदलाव, इस दिग्गज को किया बाहर

IND vs NZ T20
क्रिकेट

BBL में चटकाए सबसे ज्यादा विकेट, फिर भी पाकिस्तान ने किया बाहर, 103.06 के स्ट्राइक रेट वाले बाबर को मिली जगह

Pakistan defend Lowest target in Dubai in T20Is
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.