युवराज सिंह नहीं, इस बल्लेबाज को फॉलों कर रहे हैं अभिषेक शर्मा, वर्ल्डकप से पहले किया बड़ा खुलासा

अभिषेक ने टीम इंडिया में रोहित शर्मा के प्रभाव के बारे में बात करते हुए कहा, “रोहित भाई ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। पावरप्ले में वह जो शुरुआत देते थे, वह हमेशा विरोधी टीम पर दबाव बनाती थी। मुझसे यही चाहा गया है। मुझे लगता है कि मेरी बल्लेबाजी शैली भी उनके जैसी ही है, क्योंकि मुझे भी शुरुआत से आक्रामक खेलना पसंद है। मैं रोहित भाई के नक्शे कदम पर चल रहा हूं और मुझे इस तरह से खेलकर बहुत खुशी होती है।”