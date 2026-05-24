एक्टर राम चरण से हो गया ऐसा ‘ब्लंडर’ कि आधी रात जसप्रीत बुमराह से माफी मांगी, जानें क्या है पूरा मामला

Actor Ram Charan apologises to Jasprit Bumrah: एक्टर राम चरण ने भोपाल में 'पेड्डी' के ग्रैंड म्यूजिक लॉन्च पर सबका ध्यान खींचा, जहां वे एआर रहमान, जान्हवी कपूर और फिल्म की टीम के साथ नजर आए। हल्की-फुल्की बातचीत के दौरान एक्टर से भारतीय क्रिकेटरों के बारे में कुछ शब्दों में बताने के लिए कहा गया। इस पर उन्होंने सचिन तेंदुलकर के करियर को 'लंबा लेजेंडरी रन' तो एमएस धोनी को 'शांत और कूल बताया और रोहित शर्मा को 'सबके आदमी' बताया। जबिक विराट कोहली को 'आग' कहा। लेकिन, जब जसप्रीत बुमराह की बारी आई तो उनसे ब्‍लंडर हो गया, जिसके लिए उन्‍हें सोशल मीडिया पर माफी मांगनी पड़ी।