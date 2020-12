एडिलेड टेस्ट में टीम इंडिया की सबसे शर्मनाक हार, ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से रौंदा, 69 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा

नई दिल्ली। एडिलेड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट चल रहा था। गुलाबी गेंद से खेले जा रहे पहले डे-नाइट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को ढाई दिन के भीतर मात देते हुए शनिवार को 8 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम का यह सबसे खराब प्रदर्शन है जब पूरी टीम सिर्फ 36 रनों पर ढेर हो गई। पिच इतनी भी ज्यादा खराब नहीं थी, लेकिन जोश हेजलवुड (5-3-8-5) और पैट्रिक कमिंस (10.2-4-21-4) की घातक गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाजों में घुटने टेक दिए। इस मैच के हारने का प्रभाव आगामी तीन टेस्ट मैंचों भी देखने को मिलेंगे।

