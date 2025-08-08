8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

एशिया कप और ट्राई सीरीज के लिए अफगानिस्तान टीम का ऐलान, गजनफर की वापसी, राशिद खान फिर बने कप्तान

युवा स्पिनर एएम गजनफर चोट के कारण कई महीनों तक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से बाहर रहे, लेकिन उन्होंने घरेलू क्रिकेट में प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ जोरदार वापसी की है। गजनफर ने टी20 ब्लास्ट में डर्बीशायर के लिए शानदार गेंदबाजी की, जहां वह 14 मैचों में 16 विकेट लेकर टीम के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। विशेष रूप से यॉर्कशायर के खिलाफ उनकी गेंदबाजी ने सबका ध्यान खींचा, जहां उन्होंने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान किया। उनकी इस फॉर्म ने चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें 22 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया।

भारत

Siddharth Rai

Aug 08, 2025

अफगानिस्तान ने 22 सदस्यीय शुरुआती टीम की घोषणा की (Photo - IANS)

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने आगामी एशिया कप और त्रिकोणीय सीरीज के लिए 22 सदस्यीय शुरुआती टीम की घोषणा की है। एशिया कप का आयोजन 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में होगा, जबकि ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यूएई की टीमें हिस्सा लेंगी। इस टीम में युवा स्पिनर एएम गजनफर की शानदार वापसी हुई है, जबकि दिग्गज स्पिनर राशिद खान एक बार फिर टीम की कमान संभालेंगे।

युवा स्पिनर एएम गजनफर चोट के कारण कई महीनों तक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से बाहर रहे, लेकिन उन्होंने घरेलू क्रिकेट में प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ जोरदार वापसी की है। गजनफर ने टी20 ब्लास्ट में डर्बीशायर के लिए शानदार गेंदबाजी की, जहां वह 14 मैचों में 16 विकेट लेकर टीम के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। विशेष रूप से यॉर्कशायर के खिलाफ उनकी गेंदबाजी ने सबका ध्यान खींचा, जहां उन्होंने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान किया। उनकी इस फॉर्म ने चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें 22 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया।

एसीबी ने बताया कि अंतिम 15 सदस्यीय टीम का चयन दो सप्ताह के प्रशिक्षण शिविर के बाद किया जाएगा, जिसमें खिलाड़ियों के प्रदर्शन और फिटनेस का आकलन होगा। अफगानिस्तान की टीम की कमान एक बार फिर विश्व प्रसिद्ध स्पिनर राशिद खान के हाथों में होगी। राशिद की कप्तानी में अफगानिस्तान ने पिछले कुछ वर्षों में कई उल्लेखनीय प्रदर्शन किए हैं, और इस बार भी उनसे नेतृत्व और गेंदबाजी में उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद है।

अफगानिस्तान को ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश और हांगकांग के साथ रखा गया है। वे एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत नौ सितंबर को अबू धाबी में हांगकांग के खिलाफ करेंगे, उसके बाद 16 सितंबर को बांग्लादेश और 18 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलेंगे।

ट्राई सीरीज और एशिया कपट के लिए 22 सदस्यीय अफगानिस्तान टीम -
रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, वफीउल्लाह तारखिल, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, मोहम्मद इशाक, राशिद खान (कप्तान), मोहम्मद नबी, नांग्याल खरोती, शराफुद्दीन अशरफ, करीम जनत, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मुजीब उर रहमान, एएम गजनफर, नूर अहमद, फजल हक फारूकी, नवीन उल हक, फरीद मलिक, सलीम सफी, अब्दुल्ला अहमदजई, बशीर अहमद।

Published on:

08 Aug 2025 09:53 am

एशिया कप और ट्राई सीरीज के लिए अफगानिस्तान टीम का ऐलान, गजनफर की वापसी, राशिद खान फिर बने कप्तान

