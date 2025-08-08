एशिया कप और ट्राई सीरीज के लिए अफगानिस्तान टीम का ऐलान, गजनफर की वापसी, राशिद खान फिर बने कप्तान

युवा स्पिनर एएम गजनफर चोट के कारण कई महीनों तक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से बाहर रहे, लेकिन उन्होंने घरेलू क्रिकेट में प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ जोरदार वापसी की है। गजनफर ने टी20 ब्लास्ट में डर्बीशायर के लिए शानदार गेंदबाजी की, जहां वह 14 मैचों में 16 विकेट लेकर टीम के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। विशेष रूप से यॉर्कशायर के खिलाफ उनकी गेंदबाजी ने सबका ध्यान खींचा, जहां उन्होंने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान किया। उनकी इस फॉर्म ने चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें 22 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया।