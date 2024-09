शर्मनाक: अफ़गानिस्तान-न्यूज़ीलैंड के हाथ लगी निराशा, 91 साल के इतिहास में पहली बार बिना टॉस के रद्द हुआ टेस्ट मैच

नई दिल्ली•Sep 13, 2024 / 11:51 am• Siddharth Rai

Afghanistan Vs New Zealand Test match called off: न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच खेला जाने वाला एकमात्र टेस्ट मैच बिना टॉस के रद्द हो गया है। यह अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जो अभी टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में अपनी जगह बना रही है। नोएडा में लगातार हो रही बारिश के कारण मैच के पांचवें और अंतिम दिन का खेल भी नहीं हो सका और बिना एक भी गेंद फेंके इसे रद्द कर दिया गया है।

अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बयान –

अफ़गानिस्तान क्रिकेट ने एक बयान में कहा, “ग्रेटर नोएडा में अभी भी बारिश हो रही है और लगातार बारिश के कारण अफ़गानिस्तान बनाम न्यूज़ीलैंड टेस्ट के पाँचवें और अंतिम दिन का भी खेल अधिकारियों ने रद्द कर दिया है।” शहर में पिछले हफ़्ते लगातार बारिश हुई थी और पहले दो दिन मैदान पर खराब जल निकासी व्यवस्था के कारण नमी वाली आउटफील्ड के कारण खेल बाधित रहा। फिर, आखिरी तीन दिनों में बारिश ने दखल दिया और बिना एक भी गेंद फेंके मैच को रद्द करना पड़ा। 91 साल बाद हुआ ऐसा –

टेस्ट इतिहास में यह केवल आठवां ऐसा मामला था, जब पांचों दिन कोई खेल नहीं होने के कारण टेस्ट रद्द कर दिया गया। वहीं भारत में 1933 से टेस्ट खेला जा रहा है और यह पहली बार है जब भारतीय जमीन पर कोई टेस्ट मैच बिना टॉस के या बिना एक गेंद फेंके रद्द कर दिया गया है। एशिया में इससे पहले सिर्फ एक मैच बिना गेंद फेंके रद्द किया गया है। ऐसा 1998 में फैसलाबाद में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच मैच में हुआ था। कुल मिलाकर दुनिया भर में केवल सात टेस्ट बिना गेंद फेंके रद्द कर दिए गए हैं। यह टेस्ट डबल्यूटीसी का हिस्सा नहीं था –

मौजूदा टेस्ट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का हिस्सा नहीं है, लेकिन आने वाले महीनों में श्रीलंका और भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले कीवी टीम को उपमहाद्वीपीय परिस्थितियों के अनुकूल होने का मौका मिला। दूसरी ओर, अफगानिस्तान, जिसने इस साल की शुरुआत में श्रीलंका और आयरलैंड के खिलाफ दो एकतरफा टेस्ट खेले हैं, 2021 के बाद से अपनी पहली रेड-बॉल जीत की तलाश में है। दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी यूएई में करेगा अफगानिस्तान –

अफगानिस्तान शारजाह की यात्रा करेगा, जहां वह 18 सितंबर से शुरू होने वाले तीन वनडे मैचों के लिए दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी करेगा। दूसरी ओर, न्यूजीलैंड दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए श्रीलंका जाएगा, जो 18 सितंबर से शुरू होगी। ये टेस्ट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा, ”टेस्ट टीम गॉल में होने वाली दो टेस्ट मैचों की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज से पहले कल श्रीलंका के लिए रवाना होगी।”