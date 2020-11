7 साल बाद श्रीसंत करेंगे क्रिकेट के मैदान में वापसी, चयनकर्ताओं का जताया आभार

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व फास्ट बॉलर एस श्रीसंत मैच फिक्सिंग के आरोपों में 7 साल का प्रतिबंध झेलने के बाद बहुत जल्द क्रिकेट के मैदान में अपना कमाल फिर से दिखाते नजर आएंगे। वह केरल क्रिकेट संघ ( केसीए ) द्वारा आयोजित प्रेसिडेंट कप टी-20 टूर्नामेंट के साथ क्रिकेट के मैदान में वापसी करेंगे। अपनी वापसी पर श्रीसंत ने कहा है कि यह मौका देने के लिए मैं चयनकर्ताओं का आभारी हूं। यह ऐसी चीज है जिसका मैं 7 साल से इंतजार कर रहा था।

Kerala: After a 7-year ban from cricket, bowler S. Sreesanth prepares in Kochi to play in President Cup T20 Tournament hosted by Kerala Cricket Association.



"I'm grateful to the selectors for giving me this opportunity. This is something I have waited for 7-long years," he says. pic.twitter.com/UpZK8QNJr5