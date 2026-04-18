KKR की लगातार हार के बावजूद रिपोर्टर ने रहाणे को इसलिए दी ‘बधाई’, भावुक हुए कप्तान, कहा- किसी ने सच में तारीफ़ की

इस सीजन में रहाणे कोलकाता नाइट राइडर्स के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में से एक हैं, फिर भी फैंस का सब्र अब टूट चुका है। ऐसे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने उनकी मेहनत की तारीफ की, तो रहाणे का चेहरा भर आया। पत्रकार ने कहा, “पहले आपकी मेहनत के लिए बधाई।” रहाणे कुछ पल के लिए रुक गए। जैसे समय थम सा गया हो। फिर भावुक स्वर में बोले, “बहुत-बहुत शुक्रिया। किसी ने मेरी मेहनत की तारीफ की।”