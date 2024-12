6,6,6,6,6… अजिंक्य रहाणे ने फिर मचाया कोहराम, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र इतनी गेंद पर जड़े 98 रन

सैयद मुश्ताक अली में अजिंक्य रहाणे की आतिशी बल्लेबाजी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 में रहाणे ने अबतक 8 मैचों की सात पारियों में 61.71 की बेहतरीन औसत से 432 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 169.41 का रहा है। वे इस टूर्नामेंट में 400 से ज्यादा रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं।

KKR बन सकती है कप्तान

13(13) vs गोवा52(34) vs महाराष्ट्र68(35) vs केरल22(18) vs सर्विस95(54) vs आंध्रा84(45) vs विदर्भ98(56) vs बड़ौदा रहाणे अपने इस प्रदर्शन से न सिर्फ टेस्ट टीम में बल्कि टी20 टीम में भी वापसी का दावा ठोक रहे हैं। रहाणे का बेहतरीन फॉर्म कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) के लिए अच्छा संकेत है। केकेआर ने उन्हें मेगा ऑक्शन में बेस प्राइज़ 1.50 करोड़ में खरीदा है। उनके पास लंबे समय तक राजस्थान रॉयल्स (RR), भारतीय क्रिकेट टीम और मुंबई की कप्तानी करने का अनुभव है। ऐसे में केकेआर उन्हें आईपीएल 2025 के लिए टीम का कप्तान भी बना सकती है।