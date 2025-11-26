इन चार कप्तानों ने कभी नहीं हारा एक भी टेस्ट, एक ने तो ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर पर हराई थी सीरीज

अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे भारतीय टेस्ट इतिहास के सबसे शांत और रणनीतिक कप्तानों में से एक माने जाते हैं। 2020-21 में विराट कोहली की गैरमौजूदगी में रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम की कमान संभाली और 0-1 से पिछड़ने के बावजूद टीम इंडिया को 2-1 से सीरीज जिताई। वहीं मेलबर्न टेस्ट में रहाणे के शतक ने टीम की वापसी की नींव रखी और फिर ब्रिसबेन में ऐतिहासिक जीत के साथ भारत ने लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत ली। इस स्टार बल्लेबाज ने 6 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की है। इस दौरान उन्होंने 4 मैचों में जीत दर्ज की है जबकि 2 टेस्ट ड्रॉ खेले हैं। इस दौरान रहाणे को एक भी मैच में हार का सामना नहीं करना पड़ा है।