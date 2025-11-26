Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

इन चार कप्तानों ने कभी नहीं हारा एक भी टेस्ट, एक ने तो ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर पर हराई थी सीरीज

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसे दो ही खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एक या उससे ज्यादा मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की है और एक भी मुक़ाबला नहीं हारा है। इनमें से एक ने विदेशी दौरों पर भी भारतीय टीम की कप्तानी की है और सीरीज भी जिताई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 26, 2025

पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे (photo - BCCI)

Indian Captains Never Lost Single Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुक़ाबला गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला गया। इस मुक़ाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 408 रनों के बड़े अंतर से हराते हुए इतिहास रच दिया। यह रनों के माध्यम से भारत की सबसे बड़ी हार है। इस मैच में भारतीय टीम की कप्तानी विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कर रहे थे। यह पहली बार है जब पंत टेस्ट टीम की कप्तानी कर रहे थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा है।

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसे दो ही खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एक या उससे ज्यादा मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की है और एक भी मुक़ाबला नहीं हारा है। इनमें से एक ने विदेशी दौरों पर भी भारतीय टीम की कप्तानी की है और सीरीज भी जिताई है। आइए एक नज़र डालते हैं, इन कप्तानों पर।

अजिंक्य रहाणे

अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे भारतीय टेस्ट इतिहास के सबसे शांत और रणनीतिक कप्तानों में से एक माने जाते हैं। 2020-21 में विराट कोहली की गैरमौजूदगी में रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम की कमान संभाली और 0-1 से पिछड़ने के बावजूद टीम इंडिया को 2-1 से सीरीज जिताई। वहीं मेलबर्न टेस्ट में रहाणे के शतक ने टीम की वापसी की नींव रखी और फिर ब्रिसबेन में ऐतिहासिक जीत के साथ भारत ने लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत ली। इस स्टार बल्लेबाज ने 6 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की है। इस दौरान उन्होंने 4 मैचों में जीत दर्ज की है जबकि 2 टेस्ट ड्रॉ खेले हैं। इस दौरान रहाणे को एक भी मैच में हार का सामना नहीं करना पड़ा है।

कृष्णमाचारी श्रीकांत

आक्रामक बल्लेबाज़ के रूप में मशहूर सलामी बल्लेबाज कृष्णमाचारी श्रीकांत ने 1980 के दशक में चार टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की। खास बात यह कि सभी चारों मैच ड्रॉ रहे। उस दौर में पिचें बल्लेबाज़ों के अनुकूल होती थीं और श्रीकांत की कप्तानी में भारत ने एक भी मैच नहीं गंवाया।

रवि शास्त्री

भारत और वेस्टइंडीज के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही थी। सीरीज 0-0 से बराबर थी। चौथा और आखिरी टेस्ट जॉर्जटाउन (गयाना) में खेला जाना था। नियमित कप्तान दिलीप वेंगसरकर चोट के कारण बाहर हो गए थे। उप-कप्तान भी उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने 26 साल के रवि शास्त्री को कप्तानी सौंप दी। शास्त्री उस समय भारतीय टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक थे। उन्होंने 1981 में डेब्यू किया था और 1985 की विश्व चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट में “चैंपियन ऑफ चैंपियंस” का खिताब जीत चुके थे। उन्होंने इस मैच को 255 रनों से जीता। इसके साथ ही वो भी भारत के लिए बतौर कप्तान एक भी मैच न हारने वाले कप्तानों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं।

हेमू अधिकारी

1958-59 में वेस्टइंडीज की टीम भारत दौरे पर आई थी। पांच टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर चल रही थी। पांचवां और आखिरी टेस्ट 6 फरवरी 1959 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर खेला गया। नियमित कप्तान गुलाबराय रामचंद (पहले चार टेस्ट में कप्तान थे) और उप-कप्तान पंकज रॉय दोनों चोटिल हो गए थे। उस समय भारतीय टीम में सीनियर खिलाड़ियों की कमी थी। ऐसे में चयनकर्ताओं ने 39 वर्षीय हेमू अधिकारी को कप्तानी सौंप दी। यह हेमू अधिकारी का अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच भी था। यह मैच ड्रा रहा।

ये भी पढ़ें

भारतीय टीम पर भारी पड़ रही गौतम गंभीर की मनमानी! टेस्ट में बुरा हाल, घर पर भी नहीं मिल रही जीत, अबतक बनाए 16 शर्मनाक रिकॉर्ड्स!
क्रिकेट
Sourav Ganguly advised Gautam Gambhir

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Nov 2025 03:06 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / इन चार कप्तानों ने कभी नहीं हारा एक भी टेस्ट, एक ने तो ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर पर हराई थी सीरीज

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SA: टीम इंडिया की हार के बाद गौतम गंभीर ने बताई किससे है नफरत, कहा- मैं वही शख्स हूं…

Ravi Shastri lashed out at Gautam Gambhir
क्रिकेट

टीम इंडिया की करारी हार के बाद गौतम गंभीर का छलका दर्द, कहा- मेरे भविष्य का फैसला BCCI करेगा

Gautam Gambhir and Rishabh Pant
क्रिकेट

IND vs SA 2nd Test: गौतम गंभीर ने बताया कौन है टीम इंडिया का विलेन, गिनाए अपनी कोचिंग के कारनामे

Gautam Gambhir
क्रिकेट

WTC 2025-27 Points Table Updated: साउथ अफ्रीका के व्हाइटवॉश से भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में जोर का झटका, पाकिस्‍तान से भी नीचे खिसका

WTC 2025-27 Points Table Updated
क्रिकेट

टेस्ट क्रिकेट में घर पर भारत का तीसरी बार हुआ सूपड़ा साफ, गंभीर की कोचिंग में एक साल में दूसरी बार हुए क्लीन स्वीप

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.