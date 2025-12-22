Suzie Bates ruled out: न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की स्‍टार ओपनर सूज़ी बेट्स तीन महीने के लिए क्रिकेट के एक्शन से दूर हो गई हैं। उन्हें क्वाड्रिसेप्स में चोट लगी है, जिसकी वजह से वह घरेलू गर्मियों के मौसम में मार्च तक मैदान से बाहर रहेंगी। बेट्स को पिछले महीने एक शील्ड मैच के दौरान फील्डिंग करते समय चोट लगी थी। बाद में स्कैन से पता चला कि चोट की गंभीरता के कारण पूर्व कप्तान को तीन महीने रिहैबिलिटेशन की जरूरत होगी। बेट्स ने अपनी चोट पर कहा कि मैं इस गर्मी में नहीं खेल पाने से बहुत दुखी हूं।