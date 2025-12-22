22 दिसंबर 2025,

सोमवार

मैं बहुत दुखी हूं… चोट के चलते 3 महीने के लिए क्रिकेट के एक्शन से दूर हुईं स्‍टार ओपनर

Suzie Bates ruled out: न्यूजीलैंड की स्‍टार सलामी बल्‍लेबाज सूज़ी बेट्स चोट के चलते 3 महीने के लिए क्रिकेट के एक्शन से दूर हो गई हैं। अपने बाहर होने पर बेट्स ने दुख जताया है।

lokesh verma

Dec 22, 2025

Suzie Bates ruled out:

न्‍यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की स्‍टार ओपनर सूजी बेट्सस।(फोटो सोर्स: cricbuzz)

Suzie Bates ruled out: न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की स्‍टार ओपनर सूज़ी बेट्स तीन महीने के लिए क्रिकेट के एक्शन से दूर हो गई हैं। उन्हें क्वाड्रिसेप्स में चोट लगी है, जिसकी वजह से वह घरेलू गर्मियों के मौसम में मार्च तक मैदान से बाहर रहेंगी। बेट्स को पिछले महीने एक शील्ड मैच के दौरान फील्डिंग करते समय चोट लगी थी। बाद में स्कैन से पता चला कि चोट की गंभीरता के कारण पूर्व कप्तान को तीन महीने रिहैबिलिटेशन की जरूरत होगी। बेट्स ने अपनी चोट पर कहा कि मैं इस गर्मी में नहीं खेल पाने से बहुत दुखी हूं।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से होगी वापसी!

रिकवरी टाइमलाइन के कारण सूजी बेट्स अब ओटागो के बाकी बचे घरेलू समर सीजन और फरवरी में जिम्बाब्वे के खिलाफ घरेलू सीरीज से बाहर हो गई हैं। बेट्स अब मार्च में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज़ में वापसी पर नजर गड़ाए हुए हैं। उन्‍हें पूरी उम्‍मीद है कि वह इस सीरीज से मैदान पर वापसी करने में सफल रहेंगी।

'मैं इस गर्मी में नहीं खेल पाने से बहुत दुखी हूं'

सूजी बेट्स ने कहा कि मैं इस गर्मी में नहीं खेल पाने से बहुत दुखी हूं। मैं स्पार्क्स के साथ एक और सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। खासकर सुपर स्मैश का। उन्‍होंने कहा कि मैं मार्च में व्हाइट फर्न्स के साथ मैदान पर वापसी करने के लिए दृढ़ हूं। इसलिए अभी मेरा ध्यान इसी पर रहेगा।

Published on:

22 Dec 2025 06:42 am

Hindi News / Sports / Cricket News / मैं बहुत दुखी हूं… चोट के चलते 3 महीने के लिए क्रिकेट के एक्शन से दूर हुईं स्‍टार ओपनर

