पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होने वाला है… काबुल हमले के बाद अफगानी स्टार क्रिकेटर की चेतावनी, भारत से मांगी मदद

इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने ऐसे सैन्य कदमों के पीछे की मंशा पर भी सवाल उठाया। उन्‍होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वे क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे आते हैं और आम लोगों को निशाना बनाते हैं। हम इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते। गजनफर ने पाकिस्‍तान को चेतावनी देते हुए कहा कि हर कोई अफगानिस्तान का इतिहास जानता है। अगर वह इतिहास खुद को दोहराता है, तो यह पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होने वाला है।