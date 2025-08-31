विदेशी लीगों में खेलने के साथ -साथ कोच भी बनना चाहते हैं अश्विन, इन टूर्नामेंट में जल्दी दिखेंगे!

अश्विन के पास अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी है और अभी उनका प्रदर्शन बाकी है। 38 साल की उम्र में, वह अभी भी बहुत आगे नहीं बढ़े हैं; आखिरकार, एमएस धोनी उनसे छह साल बड़े हैं और अभी भी मज़बूती से खेल रहे हैं। ऐसा लगता है कि अश्विन अब तीन-चार साल के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने करियर को नए सिरे से ढाल रहे हैं और परिचित से परे अवसरों की तलाश कर रहे हैं। उनकी नज़र कम से कम तीन विदेशी फ्रेंचाइजी लीग पर है - अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) का होना तय है, इंग्लैंड में द हंड्रेड की प्रबल संभावना है और संयुक्त अरब अमीरात में आईएल टी20 या दक्षिण अफ्रीका में एसए20 में से कोई एक इस सूची में शामिल हो सकता है।