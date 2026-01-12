Vaibhav Suryavanshi 14 वर्ष का होने के बावजूद नहीं खेल पाएंगे अगला U19 वर्ल्ड कप, BCCI का ये रूल बना रोड़ा

भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Vaibhav Suryavanshi can play only one U19 World Cup: साउथ अफ्रीका अंडर-19 टीम के खिलाफ गर्दा उड़ाने वाले 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर मैदान पर चौकों छक्कों की बारिश करने को तैयार हैं। इस बार वह अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में आयुष म्हात्रे की कप्तानी में खेलते नजर आने वाले हैं। इस टूर्नामेंट में भारत के अभियान का आगाज 15 जनवरी से यूएसए के खिलाफ होगा। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि वह इसके बाद कोई अंडर-19 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। आइये आज हम आपको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उस नियम के बारे में बताने जा रहे हैं, जो उनकी राह में रोड़ा बनेगा।
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में एक बार सबकी नजरें बिहार के 14 वर्षीय धाकड़ सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी। 15 जनवरी से शुरू होने जा रहे इस मेगा इवेंट से पहले ही अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में अपना नाम बना लिया है। वैभव ने 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए अपना आईपीएल डेब्यू किया और इस लीग के इतिहास में सबसे कम उम्र के डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने।
इतना ही नहीं उसी सीजन में उन्होंने T20 लीग में सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीय बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कराया। उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों पर गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक लगाया था। उसके बाद से वह क्रिकेट फलक पर लगातार चमक बिखेर रहे हैं। उम्मीद है कि वह 2026 में भारत के लिए डेब्यू भी करेंगे।
बता दें कि अंडर-19 क्रिकेट खिलाड़ियों को जूनियर लेवल पर विदेशी सरजमीं पर खेलने का मौका देता है। लेकिन, जब खिलाड़ी U19 लेवल से आगे बढ़ जाते हैं तो यह क्रम वहीं रुक जाता है। इसके बाद उन्हें इंडिया ए टीम और फिर राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने के लिए घरेलू क्रिकेट में कड़ी मेहनत करनी होती है।
आप सोच रहे होंगे कि सूर्यवंशी अभी 14 साल के हैं और इस हिसाब से दो-दो साल के अंतराल में खेले जाने वाले आगामी दो अंडर-19 वर्ल्ड कप और खेल सकते हैं। लेकिन, ऐसा नहीं हो सकता है। दरअसल, इसके पीछे की वजह बीसीसीआई का एक नियम है, जो 2016 में बनाया गया था। जब राहुल द्रविड़ इंडिया अंडर-19 टीम के हेड कोच थे। इस नियम के तहत खिलाड़ी एक से ज्यादा अंडर-19 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले सकते हैं।
बता दें कि बीसीसीआई के इस नियम की वजह से ही वाशिंगटन सुंदर और महिपाल लोमरोर जैसे खिलाड़ी 2018 का अंडर-19 वर्ल्ड कप नहीं खेल सके थे, जिसे भारत ने पृथ्वी शॉ की कप्तानी में जीता था। रवींद्र जडेजा, रिकी भुई जैसे कुछ खिलाड़ियों दो-दो अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। सरफराज खान दो अंडर-19 वर्ल्ड खेलने वाले आखिरी भारतीय खिलाड़ी हैं।
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की कप्तानी आयुष म्हात्रे करेंगे। वह मौजूदा सीजन में जूनियर टीम के नियमित कप्तान हैं। विहान मल्होत्रा को म्हात्रे का डिप्टी बनाया गया है। भारत लीग स्टेज में 15 जनवरी को यूएसए, 17 जनवरी को बांग्लादेश और 24 जनवरी को न्यूजीलैंड से भिड़ेगा।
