Vaibhav Suryavanshi 14 वर्ष का होने के बावजूद नहीं खेल पाएंगे अगला U19 वर्ल्ड कप, BCCI का ये रूल बना रोड़ा

Vaibhav Suryavanshi can play only one U19 World Cup: साउथ अफ्रीका अंडर-19 टीम के खिलाफ गर्दा उड़ाने वाले 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर मैदान पर चौकों छक्‍कों की बारिश करने को तैयार हैं। इस बार वह अंडर-19 वर्ल्‍ड कप 2026 में आयुष म्‍हात्रे की कप्‍तानी में खेलते नजर आने वाले हैं। इस टूर्नामेंट में भारत के अभियान का आगाज 15 जनवरी से यूएसए के खिलाफ होगा। लेकिन, क्‍या आप जानते हैं कि वह इसके बाद कोई अंडर-19 वर्ल्‍ड कप नहीं खेल पाएंगे। आइये आज हम आपको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उस नियम के बारे में बताने जा रहे हैं, जो उनकी राह में रोड़ा बनेगा।