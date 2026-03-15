भाई अब जल्दी शादी कर ले… संजू सैमसन ने सुनाया अभिषेक शर्मा का ड्रेसिंग रूम का एक मजेदार किस्सा

Sanju Samson on Abhishek Sharma: अभिषेक शर्मा ने पिछले कुछ सालों में टी20 क्रिकेट में तेजी से अपनी पहचान बनाई है। बेखौफ बल्लेबाजी के लिए मशहूर इस बाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने आईपीएल (IPL) और भारत के लिए T20 इंटरनेशनल दोनों में ही अपनी छाप छोड़ी है। शीर्ष क्रम बल्‍लेबाजी में उनकी आक्रामक सोच ने भारत को लगातार अच्छे नतीजे दिए हैं। शानदार फॉर्म के साथ अभिषेक आईसीसी T20I बल्‍लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर हैं। टी20 वर्ल्‍ड कप 2024 में उनके जोड़ीदार रहे संजू सैमसन ने उनकी बढ़ती लोकप्रियता पर बात करते हुए ड्रेसिंग रूम का एक मजेदार किस्सा सुनाया है।