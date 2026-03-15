Jay Shah on drama ahead of T20 World Cup: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के चेयरमैन जय शाह ने आखिरकार टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले हुए ड्रामे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। बांग्लादेश ने भारत आने से मना कर दिया था, जिसके बाद उसे टूर्नामेंट से हटा दिया गया था। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी टूर्नामेंट से हटने की धमकी दी थी। पाकिस्तान ने पहले कहा कि आईसीसी बांग्‍लादेश के साथ नाइंसाफी कर रहा है, वह टूर्नामेंट का बायकॉट करेगा। इसके बाद उसने नया पैतरा अपनाया और कोलंबो में भारत के खिलाफ ग्रुप-स्टेज मैच में टीम नहीं उतारने की धमकी दी।