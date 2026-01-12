IND vs NZ: भारत-न्यूजीलैंड मैच में बांग्लादेशी अंपायर ने की अंपायरिंग, BCB का आया जवाब, ICC के इस नियम का दिया हवाला

भारत-न्यूजीलैंड मैच में बांग्लादेशी अंपायर शरफुद्दोला सैकत ने की अंपायरिंग (Photo - IANS)
India vs New Zealand 1st ODI: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बीसीए स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे मुक़ाबले में 4 विकेट से जीत दर्ज़ करते हुए तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से लीड बना ली है। इस मैच में बांग्लादेशी अंपायर शरफुद्दोला सैकत अंपायरिंग कर रहे थे। जिसने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है।
दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से इंकार कर दिया है। बीसीबी का यह फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल (BCCI) के उस फैसला के बाद आया, जिसमें बोर्ड ने आईपीएल फ्रेंचाईजी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के आदेश दिये थे। इसके बाद बीसीबी ने अपने देश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी और दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया।
ऐसे में शरफुद्दोला सैकत का भारतीय मैचों में अंपायरिंग करना चर्चा का विषय बन गया। हालांकि इस मामले में बीसीबी ने बयान जारी कर सफाई भी दी है। बीसीबी के अंपायर विभाग के चेयरमैन इफ्तेखार रहमान ने बताया कि शरफुद्दौला सैकत को आईसीसी असाइनमेंट के लिए बोर्ड से किसी तरह की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की जरूरत नहीं होती। ऐसे में बीसीबी इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
मैच की बात करें तो टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 8 विकेट खोकर 300 रन बनाए। इस टीम को डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स की जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने 21.4 ओवरों में 117 रन की साझेदारी की। कॉनवे 67 गेंदों में 7 बाउंड्री के साथ 56 रन बनाकर आउट हुए, जबकि निकोल्स ने 69 गेंदों में 8 चौकों के साथ 62 रन बनाए। टीम ने 126 रन तक दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे। यहां से डेरिल मिशेल ने मोर्चा संभाला।
मिशेल ने छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए टीम को 281 के स्कोर तक पहुंचाया। इस बीच क्रिस्चियन क्लार्क के साथ आठवें विकेट के लिए 25 गेंदों में 42 रन जुटाए। इस बल्लेबाज ने 71 गेंदों में 3 छक्कों और 5 चौकों के साथ 84 रन की पारी खेली। वहीं, क्लार्क ने 17 गेंदों में 3 चौकों के साथ नाबाद 24 रन बनाए। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि कुलदीप यादव को 1 विकेट हाथ लगा।
इसके जवाब में भारत ने 49 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने भारत को संभली हुई शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने 8.4 ओवरों में 39 रन जुटाए। रोहित 29 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों के साथ 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद गिल ने विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 118 रन जुटाकर टीम को 157 के स्कोर तक पहुंचा दिया।
गिल 71 गेंदों में 5 बाउंड्री के साथ 56 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद विराट कोहली ने मोर्चा संभाला। उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 77 रन जुटाते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 234 रन तक पहुंचा दिया। कोहली 91 गेंदों में 1 छक्के और 8 चौकों की मदद से 93 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अय्यर ने 47 गेंदों में 49 रन की पारी खेली। केएल राहुल और हर्षित राणा ने 29-29 रन की पारी खेलकर भारत को जीत दिलाने में भूमिका निभाई। विपक्षी खेमे से काइल जैमीसन ने सर्वाधिक 4 विकेट निकाले, जबकि आदित्य अशोक और क्रिस्चियन क्लार्क ने 1-1 विकेट अपने नाम किया।
