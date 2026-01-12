12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs NZ: भारत-न्यूजीलैंड मैच में बांग्लादेशी अंपायर ने की अंपायरिंग, BCB का आया जवाब, ICC के इस नियम का दिया हवाला

शरफुद्दोला सैकत का भारतीय मैचों में अंपायरिंग करना चर्चा का विषय बन गया। हालांकि इस मामले में बीसीबी ने बयान जारी कर सफाई भी दी है। बीसीबी के अंपायर विभाग के चेयरमैन इफ्तेखार रहमान ने बताया कि शरफुद्दौला सैकत को आईसीसी असाइनमेंट के लिए बोर्ड से किसी तरह की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की जरूरत नहीं होती। ऐसे में बीसीबी इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 12, 2026

भारत-न्यूजीलैंड मैच में बांग्लादेशी अंपायर शरफुद्दोला सैकत ने की अंपायरिंग (Photo - IANS)

India vs New Zealand 1st ODI: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बीसीए स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे मुक़ाबले में 4 विकेट से जीत दर्ज़ करते हुए तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से लीड बना ली है। इस मैच में बांग्लादेशी अंपायर शरफुद्दोला सैकत अंपायरिंग कर रहे थे। जिसने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है।

दोनों देशों के बीच बिगड़े रिश्ते

दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से इंकार कर दिया है। बीसीबी का यह फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल (BCCI) के उस फैसला के बाद आया, जिसमें बोर्ड ने आईपीएल फ्रेंचाईजी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के आदेश दिये थे। इसके बाद बीसीबी ने अपने देश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी और दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया।

शरफुद्दोला सैकत ने की अंपायरिंग

ऐसे में शरफुद्दोला सैकत का भारतीय मैचों में अंपायरिंग करना चर्चा का विषय बन गया। हालांकि इस मामले में बीसीबी ने बयान जारी कर सफाई भी दी है। बीसीबी के अंपायर विभाग के चेयरमैन इफ्तेखार रहमान ने बताया कि शरफुद्दौला सैकत को आईसीसी असाइनमेंट के लिए बोर्ड से किसी तरह की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की जरूरत नहीं होती। ऐसे में बीसीबी इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

न्यूजीलैंड की शानदार शुरुआत

मैच की बात करें तो टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 8 विकेट खोकर 300 रन बनाए। इस टीम को डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स की जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने 21.4 ओवरों में 117 रन की साझेदारी की। कॉनवे 67 गेंदों में 7 बाउंड्री के साथ 56 रन बनाकर आउट हुए, जबकि निकोल्स ने 69 गेंदों में 8 चौकों के साथ 62 रन बनाए। टीम ने 126 रन तक दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे। यहां से डेरिल मिशेल ने मोर्चा संभाला।

डेरिल मिशेल की शानदार बल्लेबाजी

मिशेल ने छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए टीम को 281 के स्कोर तक पहुंचाया। इस बीच क्रिस्चियन क्लार्क के साथ आठवें विकेट के लिए 25 गेंदों में 42 रन जुटाए। इस बल्लेबाज ने 71 गेंदों में 3 छक्कों और 5 चौकों के साथ 84 रन की पारी खेली। वहीं, क्लार्क ने 17 गेंदों में 3 चौकों के साथ नाबाद 24 रन बनाए। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि कुलदीप यादव को 1 विकेट हाथ लगा।

विराट कोहली शतक से चूके

इसके जवाब में भारत ने 49 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने भारत को संभली हुई शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने 8.4 ओवरों में 39 रन जुटाए। रोहित 29 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों के साथ 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद गिल ने विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 118 रन जुटाकर टीम को 157 के स्कोर तक पहुंचा दिया।

गिल 71 गेंदों में 5 बाउंड्री के साथ 56 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद विराट कोहली ने मोर्चा संभाला। उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 77 रन जुटाते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 234 रन तक पहुंचा दिया। कोहली 91 गेंदों में 1 छक्के और 8 चौकों की मदद से 93 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अय्यर ने 47 गेंदों में 49 रन की पारी खेली। केएल राहुल और हर्षित राणा ने 29-29 रन की पारी खेलकर भारत को जीत दिलाने में भूमिका निभाई। विपक्षी खेमे से काइल जैमीसन ने सर्वाधिक 4 विकेट निकाले, जबकि आदित्य अशोक और क्रिस्चियन क्लार्क ने 1-1 विकेट अपने नाम किया।

ये भी पढ़ें

VHT 2025 QF: शम्स मुलानी ने संभाली मुंबई की लड़खड़ाती पारी, रिज़्वी ने यूपी को पहुंचाया 300 के पार
क्रिकेट
Shams Mulani

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

india vs new zealand 2026

Published on:

12 Jan 2026 02:04 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ: भारत-न्यूजीलैंड मैच में बांग्लादेशी अंपायर ने की अंपायरिंग, BCB का आया जवाब, ICC के इस नियम का दिया हवाला

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs NZ: गौतम गंभीर के इस खास खिलाड़ी की पहली बार हुई भारतीय टीम में एंट्री, चोटिल सुंदर की जगह मिला मौका

Ind vs SA 1st ODI Playing 11
क्रिकेट

Vaibhav Suryavanshi 14 वर्ष का होने के बावजूद नहीं खेल पाएंगे अगला U19 वर्ल्ड कप, BCCI का ये रूल बना रोड़ा

Vaibhav Suryavanshi can play only one U19 World Cup
क्रिकेट

VHT 2025 QF: शम्स मुलानी ने संभाली मुंबई की लड़खड़ाती पारी, रिज़्वी ने यूपी को पहुंचाया 300 के पार

Shams Mulani
क्रिकेट

ODI में भारत की बादशाहत, इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हुआ नाम, आज तक कोई टीम नहीं कर सकी ऐसा 'करिश्मा'

Team India create history
क्रिकेट

बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से पहले बड़ा झटका! ICC ने तैयार किया नया प्लान

Bangladesh T20 World Cup Matches New Venues
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.