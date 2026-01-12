IND vs NZ: भारत-न्यूजीलैंड मैच में बांग्लादेशी अंपायर ने की अंपायरिंग, BCB का आया जवाब, ICC के इस नियम का दिया हवाला

गिल 71 गेंदों में 5 बाउंड्री के साथ 56 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद विराट कोहली ने मोर्चा संभाला। उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 77 रन जुटाते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 234 रन तक पहुंचा दिया। कोहली 91 गेंदों में 1 छक्के और 8 चौकों की मदद से 93 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अय्यर ने 47 गेंदों में 49 रन की पारी खेली। केएल राहुल और हर्षित राणा ने 29-29 रन की पारी खेलकर भारत को जीत दिलाने में भूमिका निभाई। विपक्षी खेमे से काइल जैमीसन ने सर्वाधिक 4 विकेट निकाले, जबकि आदित्य अशोक और क्रिस्चियन क्लार्क ने 1-1 विकेट अपने नाम किया।