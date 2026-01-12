VHT 2025 QF: शम्स मुलानी ने संभाली मुंबई की लड़खड़ाती पारी, रिज़्वी ने यूपी को पहुंचाया 300 के पार

पहले क्वार्टरफाइनल में कर्नाटक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुंबई की टीम ने 8 विकेट खोकर 254 रन का स्कोर खड़ा किया। मुंबई की ओर से शम्स मुलानी ने अहम पारी खेलते हुए 91 गेंदों पर 86 रन बनाए और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। कप्तान सिद्धेश लाड ने 58 गेंदों पर 38 रन जोड़े, टीम के अन्य बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। एक समय मुंबई का स्कोर 191 रन पर 7 विकेट था, लेकिन शम्स मुलानी ने टीम को 200 के पार जाने में अहम भूमिका निभाई। पारी के अंतिम ओवर में वह अभिलाष शेट्टी का शिकार बने। कर्नाटक की गेंदबाजी में विद्याधर पाटिल सबसे सफल रहे, जिन्होंने 10 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट झटके।