बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से पहले बड़ा झटका! ICC ने तैयार किया नया प्लान

Bangladesh T20 World Cup Matches New Venues: बांग्‍लादेशी खिलाड़ी मुस्‍तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने के बाद शुरू हुआ विवाद खत्‍म होने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्‍लादेश T20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने मैचों को भारत की जगह श्रीलंका में कराने की मांग पर अड़ा हुआ है। टूर्नामेंट शुरू होने में अब करीब तीन हफ्ते का समय शेष है, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हो सका है कि बांग्लादेश की टीम अपने तय मैच खेलने के लिए भारत आएगी या नहीं। ताजा रिपोर्ट, के अनुसार, बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि आईसीसी (ICC) भारत में ही दूसरे वेन्‍यू तलाश रहा है।