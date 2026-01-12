12 जनवरी 2026,

सोमवार

RCBW vs UPW: स्मृति मंधाना की टीम आज तलाशेगी दूसरी जीत, देखें संभावित प्लेइंग इलेवन

WPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स के बीच मुकाबला 12 जनवरी को मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाना है। यह मुकाबला हाई स्कोरिंग रहने की उम्मीद है। दोनों टीमों की हालिया फॉर्म और मजबूत बल्लेबाजी पर दर्शकों की निगाहें रहेंगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 12, 2026

WPL 2026 RCBW vs UPW

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स के बीच WPL का मुकाबला आज शाम खेला जाएगा। (फोटो- X.com)

WPL 2026 RCBW vs UPW: वुमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में मुकाबले लगातार रोमांच बढ़ा रहे हैं और लीग के शुरुआती चरण में ही कई कड़े मैच देखने को मिले हैं। इसी कड़ी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCBW) और यूपी वॉरियर्स (UPW) के बीच आज के मुकाबले पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बेंगलुरु की पिछले मैच में रोमांचक जीत और यूपी की मजबूत बल्लेबाजी और गहराई इस मैच को खास बनाएगी। बेंगलुरु की टीम ने पहला मैच आखिरी गेंद पर जीतकर टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ की थी। आरसीबी की नादिन डी क्लर्क ने इस जीत में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं अपने पहले मैच में यूपी वॉरियर्स ने 208 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 197 रन बनाए थे और मात्र 10 रन से मैच हार गई थी। इस मुकाबले में टीम जीत के साथ वापसी करना चाहेगी।

नादिन डी क्लर्क फॉर्म में, स्मृति से भी रहेगी उम्मीद

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCBW) ने टूर्नामेंट की शुरुआत रोमांचक अंदाज में की है और पिछले मैच में आखिरी गेंद पर मिली जीत से टीम का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। पिछले मैच में अपने ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर टीम को जीत दिलाने वाली नादिन डी क्लर्क से इस बार भी उम्मीदें रहेंगी। वहीं कप्तान स्मृति मंधाना पर भी फैंस की निगाहें होंगी। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हमें एक और हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है।

संभावित प्लेइंग इलेवन: स्मृति मंधाना (कप्तान), लिन्से स्मिथ, डी हेमलता, ग्रेस हैरिस, ऋचा घोष, नादिन डी क्लर्क, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, प्रेमा रावत, लॉरेन बेल।

यूपी की बल्लेबाजी में है गहराई

यूपी वॉरियर्स विमेन ने भले ही पिछले मुकाबले में करीबी हार झेली हो, लेकिन टीम की बल्लेबाजी यूनिट ने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए एक इम्पैक्ट छोड़ा था। टॉप ऑर्डर में आक्रामक शुरुआत और मिडिल ऑर्डर में गहराई टीम की बड़ी ताकत मानी जा रही है। पहले मैच में बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम ने अच्छी कोशिश की थी लेकिन जीत नहीं पाई। इस मैच में यही उम्मीद रहेगी कि टीम इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज करे।

संभावित प्लेइंग इलेवन: किरण नवगिरे, मेग लैनिंग (कप्तान), फोएबे लिचफील्ड, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, डिएंड्रा डॉटिन, श्वेता सहरावत (विकेटकीपर), शिखा पांडे, सोफी एक्लेस्टोन, आशा शोभना, क्रांति गौड़।

