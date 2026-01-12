RCBW vs UPW: स्मृति मंधाना की टीम आज तलाशेगी दूसरी जीत, देखें संभावित प्लेइंग इलेवन

WPL 2026 RCBW vs UPW: वुमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में मुकाबले लगातार रोमांच बढ़ा रहे हैं और लीग के शुरुआती चरण में ही कई कड़े मैच देखने को मिले हैं। इसी कड़ी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCBW) और यूपी वॉरियर्स (UPW) के बीच आज के मुकाबले पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बेंगलुरु की पिछले मैच में रोमांचक जीत और यूपी की मजबूत बल्लेबाजी और गहराई इस मैच को खास बनाएगी। बेंगलुरु की टीम ने पहला मैच आखिरी गेंद पर जीतकर टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ की थी। आरसीबी की नादिन डी क्लर्क ने इस जीत में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं अपने पहले मैच में यूपी वॉरियर्स ने 208 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 197 रन बनाए थे और मात्र 10 रन से मैच हार गई थी। इस मुकाबले में टीम जीत के साथ वापसी करना चाहेगी।