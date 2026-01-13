दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का अचानक सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान, भारत के खिलाफ होगा आखिरी मैच

हीली महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर सबसे सफल विकेटकीपर रिटायर होंगी। उन्‍होंने अब तक तीनों फॉर्मेट में 269 डिसमिसल किए हैं, जिसमें 10 टेस्ट में 24, 123 वनडे में 119 और 162 टी20I में 126 विकेट शामिल हैं। वह अपने देश की सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाली ऑल-फॉर्मेट खिलाड़ियों में से एक रही हैं। उन्होंने 30 के औसत से 7,106 रन बनाए हैं, जो ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं में सिर्फ मेग लैनिंग (8,352) और एलिस पेरी (7,607) से पीछे हैं।