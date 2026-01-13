13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का अचानक सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान, भारत के खिलाफ होगा आखिरी मैच

Alyssa Healy Retirement: ऑस्‍ट्रेलिया की कप्‍तान एलिसा हीली ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्‍यास का ऐलान कर दिया है। उन्‍होंने घोषणा की है कि वह फरवरी में भारत के खिलाफ मल्टी-फॉर्मेट सीरीज के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लेंगी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 13, 2026

Alyssa Healy Retirement

ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम। (Source: Australia women's cricket team)

Alyssa Healy Retirement: T20 वर्ल्ड कप से कुछ महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने अचानक क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्‍यास का ऐलान कर दिया है। हीली ने आज 13 जनवरी को घोषणा की कि वह भारत के खिलाफ मल्टी-फॉर्मेट सीरीज के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायर हो जाएंगी। वह अपना 6 मार्च से पर्थ के वाका ग्राउंड में टेस्ट मैच के साथ अपना करियर खत्म करेंगी।

अब नहीं खेलेंगी कोई टी20 मैच

35 वर्षीय हीली का सबसे छोटे फॉर्मेट से रिटायरमेंट तुरंत प्रभावी है। वह तीन T20 इंटरनेशनल मैचों में हिस्सा नहीं लेंगी, जो फरवरी में भारत के मल्टी-फॉर्मेट दौरे की शुरुआत में होंगे। इसका मतलब है कि वह अपने होमटाउन में फेयरवेल का मौका चूक जाएंगी, क्योंकि पहला T20I ही सीरीज का एकमात्र मैच है, जो सिडनी में खेला जाएगा।

जन्मदिन से ठीक पहले खेलेंगी आखिरी मैच

अगर हीली भारत के खिलाफ सभी तीन वनडे खेलती हैं (ब्रिस्बेन और उसके बाद होबार्ट में दो) तो वाका टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए उनका 299वां और आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा, जो उनके 36वें जन्मदिन से ठीक पहले खेला जाएगा।

सबसे सफल विकेटकीपर

हीली महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर सबसे सफल विकेटकीपर रिटायर होंगी। उन्‍होंने अब तक तीनों फॉर्मेट में 269 डिसमिसल किए हैं, जिसमें 10 टेस्ट में 24, 123 वनडे में 119 और 162 टी20I में 126 विकेट शामिल हैं। वह अपने देश की सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाली ऑल-फॉर्मेट खिलाड़ियों में से एक रही हैं। उन्होंने 30 के औसत से 7,106 रन बनाए हैं, जो ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं में सिर्फ मेग लैनिंग (8,352) और एलिस पेरी (7,607) से पीछे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

13 Jan 2026 08:30 am

Hindi News / Sports / Cricket News / दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का अचानक सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान, भारत के खिलाफ होगा आखिरी मैच

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

मुस्तफिजुर रहमान विवाद पर सवाल पूछे जाने के बाद भड़के मोहम्मद नबी ने खोया आपा, देखें Video

Mohammad Nabi on Mustafizur Rahman Row
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: क्या भारत में नहीं खेलेगा बांग्लादेश? सुरक्षा चिंताओं पर ICC ने दिया बड़ा बयान

Bangladesh Cricket Team
क्रिकेट

WPL 2026: ग्रेस हैरिस के तूफानी अर्द्धशतक से RCB ने UPW को 9 विकेट से हराया, दर्ज की लगातार दूसरी जीत

Grace Harris
क्रिकेट

आठ पारी और 152 गेंद के बाद रिजवान ने जड़ा BBL में पहला छक्का, धीमी बल्लेबाजी की वजह से कर दिया रिटायर्ड आउट

क्रिकेट

WPL 2026: बिना दर्शकों के खेले जाएंगे मैच! जानें क्या है इसके पीछे की वजह

WPL 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.