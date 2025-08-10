एलिसा हीली की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, ऑस्ट्रेलिया ए ने इंडिया ए को 114 रनों से हराया

188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंडिया ए टीम की शुरुआत खराब रही और उसने महज तीन रन पर अपने दो विकेट गंवा दिये। उमा छेत्री (शून्य) और शेफाली वर्मा (तीन) पर आउट हुई। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के आक्रमण के आगे इंडिया ए की बल्लेबाज अधिक देर तक नहीं टिक सकीं और पूरी टीम 15.1 ओवर में 73 के स्कोर पर सिमट गई।