क्रिकेट

एलिसा हीली की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, ऑस्ट्रेलिया ए ने इंडिया ए को 114 रनों से हराया

188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंडिया ए टीम की शुरुआत खराब रही और उसने महज तीन रन पर अपने दो विकेट गंवा दिये। उमा छेत्री (शून्य) और शेफाली वर्मा (तीन) पर आउट हुई। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के आक्रमण के आगे इंडिया ए की बल्लेबाज अधिक देर तक नहीं टिक सकीं और पूरी टीम 15.1 ओवर में 73 के स्कोर पर सिमट गई।

भारत

Siddharth Rai

Aug 10, 2025

ऑस्ट्रेलिया ए ने इंडिया ए को 114 रनों से हराया (Photo - IANS)

एलिसा हीली (73), तालिया विल्सन (43) की शानदार बल्लेबाजी के बाद किम गार्थ (चार विकेट), एमी एडगर और टेस फ्लिंटॉफ (दो-दो विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर आज ऑस्ट्रेलिया ए महिला टीम ने दूसरे टी-20 मुकाबले में इंडिया ए को 114 रनों से हरा दिया।

188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंडिया ए टीम की शुरुआत खराब रही और उसने महज तीन रन पर अपने दो विकेट गंवा दिये। उमा छेत्री (शून्य) और शेफाली वर्मा (तीन) पर आउट हुई। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के आक्रमण के आगे इंडिया ए की बल्लेबाज अधिक देर तक नहीं टिक सकीं और पूरी टीम 15.1 ओवर में 73 के स्कोर पर सिमट गई।

इंडिया ए की ओर से दिनेश वृंदा ने 21 और मिन्नू मनी 20 रनों की पारी खेली। शेष बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सकीं। ऑस्ट्रेलिया ए की ओर से किम गार्थ ने तीन ओवर में सात रन देकर चार विकेट लिये। एमी एडगर और टेस फ्लिंटॉफ को दो-दो विकेट मिले। लूसी हैमिल्टन और सियाना जिंजर ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

इससे पहले आज यहां इंडिया ए महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया के लिए तालिया विल्सन और एलिसा हीली की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 95 रन जोड़े। 11वें ओवर में राधा यादव ने तालिया विल्सन को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा।

तालिया विल्सन ने 35 गेंदों में छह चौकों की मदद से 43 रन बनाये। इसके बाद राधा यादव ने 15वें ओवर में एलिसा हीली को भी अपना शिकार बनाया। एलिसा हीली ने 44 गेंदों में 12 चौकों की मदद से 70 रनों की पारी खेली। अनिका लीरॉइड ने 21 गेंदों में 35 रन बनाये। कप्तान निकोल फॉल्टम (आठ) रनआउट हुई।

ऑस्ट्रेलिया ए टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट पर 187 रनों का स्कोर खड़ा किया। इंडिया ए महिला टीम के लिए राधा यादव ने दो विकेट लिये। प्रेमा रावत ने एक बल्लेबाज को आउट किया।

Published on:

10 Aug 2025 07:45 am

Hindi News / Sports / Cricket News / एलिसा हीली की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, ऑस्ट्रेलिया ए ने इंडिया ए को 114 रनों से हराया

